A raíz de las declaraciones de los concejales Christian Amaya y Carlos Cazador, el presidente del Frente Grande, Gustavo Parravicini llamó a los ediles a reflexionar y "dejar de engañar a la gente con discursos de odio". "Campana, solo a través del ANSES, recibió desde marzo hasta el momento $1.119.753.315 en inversión extraordinaria. Afirmar que el presidente no se preocupa por los vecinos es mentir, y el macrismo local debería dejar de hacerlo". Gustavo Parravicini, presidente del Frente Grande de Campana, expresó su descontento con las declaraciones de algunos representantes del oficialismo. Señaló "Las mentiras dichas en los medios por el concejal Christian Amaya o las que dijo Carlos Cazador el viernes en la radio solo evitan que demos la discusión política en un terreno serio" El titular del espacio perteneciente al Frente de Todos mencionó los dichos de Amaya a la prensa donde mencionó "el daño que le está haciendo la gestión de Alberto Fernández a todos los argentinos", y que "Fernández está llevando a la pobreza a millones de argentinos, y con la cuarentena eterna, esto se ha acelerado", sobre esto reflexionó "Ahora entendemos porque el Intendente quiere fase 5, y entendemos los altos índices de contagios y muertes en nuestra ciudad, entiendo que el Concejal de Cambiemos piensa igual que el Intendente del mismo partido". Y añadió "parece que al macrismo local y a su equipo de comunicación no se les ocurre nada porque en la nota de Amaya, que casualmente siempre son escritas porque nunca lo vemos con esa verborragia en el recinto, acusó a la Vicepresidenta y señaló que íbamos camino a ser Venezuela, dos de los comodines del macrismo". Continuando mencionó "Que pena que Amaya, o los que hablan detrás de él, no mencionen el enorme daño que le hizo a la economía y a los y las argentinas el macrismo. Ni tampoco la enorme inversión que lleva adelante el Estado Nacional para contener a la población en medio de una pandemia y con una gran crisis económica mundial. Nunca ningún representante del macrismo local mencionó que a Campana entraron $1.119.753.315 de pesos entre marzo y septiembre solo en concepto de aporte extraordinario, es decir subsidios especiales, ATP, IFE, y demás bonos dados durante el ASPO". En la misma línea también apuntó contra el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Carlos Cazador que el viernes en una entrevista radial comparó los sueldos de los trabajadores municipales con los de la empresa Axion, "Quedó marcada la línea de pensamiento reaccionaria que solo busca menoscabar el rol del Estado Municipal y su columna vertebral, las y los trabajadores", además Parravicini mencionó "en la entrevista Cazador también hizo referencia a la diferencia de sueldo entre el Intendente y un gerente de la misma planta, donde el desclasado laboral es el Intendente, hago referencia a estos dos representantes del oficialismo porque tienen una clara línea en común de pensamiento, línea que transparenta solo pobreza y mentira" . "Se complica la confrontación de ideas y proyectos políticos con discursos de este tipo, lo único que queda claro es el menosprecio del rol del Estado, y la gran mentira del discurso macrista que horada cerebros empujados y acompañados por el discurso del odio que emanan los grupos concentrados en todos los niveles de la vida económica, social y cultural de nuestro País". "Abonan una estrategia sumamente peligrosa, desestabilizadora me animo a decir, van contra la democracia, que también les permite a ellos ser representantes del mismo pueblo, representar, hablar por ellos, también legislar para llegar a una sociedad más justa, cuestión que queda a las claras esta lejos, y no podía dejar de recordar que otro edil de ese bloque solo encuentra como herramienta para evitar suicidio, alambrados y un Intendente soluciona el problema de la tenencia de la tierra con retroexcavadoras". Para concluir agregó "Por suerte para la razón y la lógica, herramientas importantes a la hora de pensar las políticas públicas y su impacto, tenemos a los fríos números. No tan fríos cuando acompañan a miles de familias en esta crisis global generada por la Pandemia y la nuestra generada por el Macrismo en todo su esplendor". "En información oficial de Anses, en Campana como ya dije recibió una inversión extraordinaria de $1.119.753.315. Esto fue en el ingreso familiar de emergencia para 16892 campanenses. Beneficia a 392 empresas y por consiguiente a 4383 trabajadores y trabajadoras. Además, se pagaron 1050 bonos a trabajadores de la salud. Afortunadamente, las mentiras tienen patas cortas y a las del macrismo local se le van terminando las patas".



