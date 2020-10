La Auténtica Defensa. Edición del martes, 20/oct/2020 Cantlon:

"invito al Intendente a un debate constructivo"







El concejal de la UV Más Campana. Axel Cantlon, invitó al Intendente a un debate sobre el futuro de la ciudad después de las declaraciones realizadas sobre el rol de la oposición. "Es bueno que el intendente haya reflexionado y empiece a preocuparse por la política y el futuro de la ciudad, en lugar de querer disciplinar a los demás. Esta intención de un debate constructivo es un buen primer paso que ojalá se concrete", señaló Cantlon. "Desde mi perspectiva, no comparto la visión del Intendente respecto de la oposición porque muchas de las obras y gestiones que hizo en el primer mandato fueron ideas de nuestro espacio como el edificio municipal para evitar pago de alquileres; la llegada del CBC a Campana, la extensión de la calle Rivadavia hasta la rotonda de Las Acacias, la atención espacial de la salud mental, la unidad coronaria en el Hospital y la monotasa social solo para nombrar algunas de nuestras propuestas que el Intendente llevó adelante". "También tenemos un montón de propuestas más que me gustaría debatir y que entendemos que son muy importantes para el futuro de Campana, por ejemplo la política de gestión de residuos sólidos urbanos, implementar un sistema de exenciones impositivas para promover que se instalen en Campana centros de salud privada que absorban a la gente que tiene prepagas y descomprimir el Hospital, la atención personalizada de la salud mental, y como resolver la problemática de los accesos a la ciudad, por ejemplo la Rotonda de Mc Donalds". "Sin embargo, no conozco cuáles son las ideas que el Intendente tiene respecto de nuestra ciudad; y me encantaría debatirlas para que la ciudadanía escuche a todos y pueda sacar sus propias conclusiones. Es por eso que extiendo la invitación al Intendente municipal para debatir sobre el futuro de la ciudad y los proyectos que tenemos para el crecimiento de Campana", concluyó.





Cantlon:

"invito al Intendente a un debate constructivo"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar