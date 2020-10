Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PELIGROSO VERDÍN "Calle Urquiza entre Viamonte y Saavedra (barrio Urquiza). Hace varios meses que está así, es un peligro el verdín que se ha hecho ya se han caído en bicicleta, en moto y es un peligro cruzar caminando. Yo tuve que pasar por ahí para hacer mandados y me da miedo resbalarme. Ojalá puedan hacer algo, es un caño roto hace mucho" escribe Analía.

¿A QUIÉN LE TOCA? "Vivo en Andrés Del Pino al 500. El 17/7/2019 hice un reclamo a Municipalidad para que retiren dos árboles que están en la puerta de mi domicilio y que son peligrosos, ya que pueden caerse y provocar algún accidente. El número de reclamo es 31280. Cuando volví para hacer un seguimiento me informaron que le correspondía a Eden. Me dirigí a Eden y luego de varios meses se presentaron en mi domicilio y me dijeron que ellos no se ocupaban de ese tema. Desde hace 3 meses aproximadamente estoy reclamando ante Parques y Jardines y Reclamo de Podas, no he logrado que solucionen este problema. Los arboles además, debido a su altura, interfieren con los cables de electricidad" muestra Jorge. CUMPLIERON EN RIO LUJÁN "Así como me quejé hace unos días de la pérdida de agua en Río Luján ahora agradezco ya que el viernes se hizo presente ABSA y la gente de Municipalidad y taparon el pozo. Es su obligación pero se agradece" muestra Lilian.

#QuejaVecinal olor nauseabundo permanente y más de 50 kg de barro con papas podridas tapando los caños. Hace 18 meses se hizo el reclamo, un lavadero de papas de la calle San Martín y Savio vuelca el barro a la zanja sin tener planta de tratamiento de efluentes. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/WxAr2EeXND — Daniel Trila (@dantrila) October 17, 2020

20 de Octubre de 2020:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar