Efemérides del día de la fecha, 20 de octubre

DÍA DEL PEDIATRA

Instituido en el Congreso Mundial de Pediatría celebrado en nuestro país en el año 1973, en este día se conmemora la fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) en el año 1911. Impulsada por el pediatra Gregorio Araoz Alfaro, la misma fue creada con el propósito de fomentar el progreso científico del médico pediatra, educar a la comunidad sobre temas relacionados a la salud en el período de crecimiento y desarrollo y contribuir a lograr una calidad adecuada de la atención médica; su lema es "Por un niño sano en un mundo mejor." En esta jornada se homenajea a los pediatras por la dedicación y el esfuerzo cotidiano para mejorar la salud de los niños.

En lo que respecta al Coronavirus, según la SAP,el 80 al 90% de los niños presentan cuadros leves o asintomáticos. De los mismos, el 50-60% presenta fiebre, el 38% tos seca, el 15% dolor abdominal, vómitos y diarrea y con porcentajes menores el dolor de garganta, la rinorrea y la congestión nasal. Generalmente, los niños se recuperan en 1 o 2 semanas desde el comienzo de la enfermedad.

DIEGO MARADONA DEBUTA EN PRIMERA DIVISIÓN

Hace 44 años el debut de Diego Maradona en Primera División marcaba un hito en la historia de Argentinos Juniors. El hábil adolescente de apenas 15 años había brillado en "Los Cebollitas", mítico equipo infantil con el que se consagró campeón del Torneo Evita y la Novena División, por lo que era seguido atentamente por la mirada del director técnico Juan Carlos Montes; quien decidió que el momento de su debut había llegado: "a la primera que le conté de la citación fue a mi mamá pero no sabía si iba al banco o no jugaba […] Me acuerdo cuando me mandó adentro y me tiró: ´Prepárese, nene´.

En ese entonces se disputaba la octava fecha del Torneo Metropolitano 1976 y Argentinos Juniors se enfrentaba a Talleres de Córdoba en La Paternal. El gol de "El Hacha" Ludueña, a los 33 minutos del primer tiempo, decretó el final del partido para Rubén Giacobetti que fue remplazado por Maradona al iniciar el segundo tiempo. Antes de ingresar al campo de juego, Montes le comentó al adolescente: "Diego, juegue como usted sabe. Y si puede, tire un caño." Así, en la segunda pelota que tocó, cumplió la orden del director técnico y le metió un caño al defensor Juan Cabrera.No obstante, la victoria de Talleres fue inevitable. A pesar de esto, Maradona rememoró"ese día toqué el cielo con las manos".

SE LANZA "FRANK"

Un día como hoy en el año 2003, Amy Winehouse lanzaba su disco debut "Frank." Producido por la cantante y compositora británica, Commissioner Gordon y SalaamRemi, el álbum cuyo título hace referencia a Frank Sinatra fue aclamado por la crítica y lanzó a la fama a Winehouse: "sólo quería escribir música que fuera emotiva y que la gente quisiera escuchar y conectarse." Entre las canciones se encuentran "You sent me flying", "Stronger than me", "Help yourself", "In my bed" y "Take the box".