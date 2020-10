La Auténtica Defensa. Edición del martes, 20/oct/2020 Ginés González García informó sobre los efectos de la pandemia en la salud sexual y reproductiva







El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, formó parte del diálogo virtual Los efectos de la pandemia COVID-19. Desafío para la salud sexual y reproductiva en el contexto del logro del desarrollo sostenible, que organizó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el que destacó el trabajo desde la línea telefónica gratuita de la cartera sanitaria nacional para mantener el acceso a la información sobre esta área y a métodos anticonceptivos. Ginés González García informó que Argentina cuenta con un programa que incluye 12 métodos anticonceptivos de acceso gratuito pero que durante la pandemia "la gente dejó de recurrir a los servicios de salud por miedo" por eso "buscamos otras alternativas para dar respuesta a este impacto" como la provisión de métodos anticonceptivos de larga duración, la distribución a domicilio, como así también el aumento de la entrega a través del programa REMEDIAR. "La línea 0800 Salud Sexual funcionó como nunca -afirmó- no sólo para el acceso a la información sino para concretar las acciones". También se recurrió a la búsqueda de circuitos alternativos y a la división de espacios COVID y no COVID para minimizar la posibilidad de contagios. "Estamos trabajando para recuperar la confianza para hacer que el acceso sea fácil y efectivo ante esta pandemia única, con una explosión de casos en todo el continente", concluyó el ministro. También expresó que "a los pocos días de la asunción del Gobierno se dejó en claro la posición oficial sobre la ampliación de la legalización del aborto". Por su parte, la titular de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, agregó que se fortaleció el trabajo de los equipos en las distintas jurisdicciones del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, como así también el destinado al acceso a la interrupción legal del embarazo.



