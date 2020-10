La Auténtica Defensa. Edición del martes, 20/oct/2020 Breves: Deportivas

DOBLETE DE GUERRIERI El argentino Esteban Guerrieri (Honda) ganó las carreras 1 y 3 del Gran Premio de Hungría correspondientes a la cuarta cita de la temporada del Mundial de Turismo (WTCR). En la tercera prueba, Néstor Girolami (Honda) también su subió al podio al finalizar en el tercer puesto. Con sus dos triunfos, Guerrieri llegó a los 147 puntos y se ubica como escolta del líder del certamen, el francés Yann Ehrlacher, quien suma 169 unidades. PODIO PARA ROSSI Matías Rossi (Toyota) logró su primer podio en el Stock Car de Brasil, tras quedarse con el segundo puesto de la segunda carrera disputada en el marco de la 7ª fecha en el circuito Velo Citta, a 180 kilómetros de San Pablo. Antes, el piloto de Del Viso había sido octavo en la primera prueba del domingo. Con estos resultados, suma ahora 78 puntos en el campeonato y se ubica en el 18º lugar. PERNÍA DIO POSITIVO El pasado miércoles, Leonel Pernía dio positivo de coronavirus, después de presentar síntomas tras su participación en la última fecha del Turismo Carretera. Por ello, el piloto de Alifraco Sport y Renault Sport Team, estructura en la que es compañero del campanense Matías Milla, se encuentra aislado en su domicilio y este jueves volverá a ser testeado para saber si podrá participar de la tercera fecha del campeonato del Súper TC2000 que se desarrollará el fin de semana en Alta Gracia, Córdoba. ZEBALLOS, AL MASTER La pareja de dobles conformada por el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers se aseguró su lugar en el Másters de la especialidad que se disputará en el O2 Arena de Londres. Será la primera vez que el marplatense (N° 3 del ranking) participa del certamen y la primera presencia argentina en el Másters de Dobles desde que Gastón Etlis y Martín Rodríguez lo jugaron como pareja en 2003 y 2004. LÓPEZ, NUEVO MONARCA En una pelea que defraudó y tuvo un polémico fallo en las tarjetas, Teófimo López Jr (16-0/12 KO) se impuso a Vasyl Lomachenko (14-2/ 10 KO) y se convirtió en el nuevo monarca de los Ligeros: se quedó con los títulos mundiales FIB, AMB, OMB y franquicia CMB. En el MGM Grand de Las Vegas, los tres jueces le dieron la victoria a López por amplia decisión unánime, cuando el trámite había sido muy cerrado. Las tarjetas de Tim Cheatman, Julie Lederman y Steve Weisfeld fueron 116-112, 119-109 y 117-111, respectivamente. MOTO GP: GANÓ RINS El español Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) se quedó con el triunfo en la 11ª fecha de la temporada del Moto GP en el circuito de Aragón, España. El segundo lugar fue para Alex Márquez (Repsol Honda Team), mientras que Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) completó el podio y se convirtió en el nuevo líder del campeonato con 121 puntos, seis más que Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha). GANARON LOS ALL BLACKS Después de haber empatado en 16 en el primer partido de la Bledisloe Cup, Nueva Zelanda marcó diferencias ante Australia en el segundo encuentro de la serie: los All Blacks se impusieron 27-7 en el Coopers Catch Park de Auckland ante unas 45 mil personas. Los tries neozelandeses fueron marcados por Aaron Smith, Jordie Barrett, Ardie Savea y Sam Cane, aunque la figura del juego fue el potente wing Caleb Clarke, quien apareció por primera vez como titular en los "hombres de negro".

Great day at Hungary with double victory in Race 1 and 3. Good teamwork, thanks @bebugirolami @tiagosworld18 @attilatassi for covering my back in the last one, when I had some mechanical issues. Full Honda podium to close an excellent weekend! pic.twitter.com/sYDFzxlN8c — Esteban Guerrieri (@eguerrieriok) October 18, 2020 Gran jornada en Hungría con doble victoria en Race 1 y 3. Buen trabajo de equipo, gracias @bebugirolami @Tiagosworld18 @AttilaTassi por cubrir mis espaldas en la última cuando venía complicado por problema mecánico. Podio completo de Honda para cerrar un excelente fin de semana! pic.twitter.com/nCU4DJ4J2d — Esteban Guerrieri (@eguerrieriok) October 18, 2020

