COPA LIBERTADORES Hoy comenzará a disputarse la última fecha de la primera fase del certamen. En el Grupo C, Paranaense (10 puntos) visitará a Peñarol (6), mientras que el Colo Colo (6) del campanense Nicolás Blandi recibirá a Jorge Wilstermann (7) con la necesidad de un triunfo para soñar con la clasificación. En el Grupo D, River Plate (10) será local desde las 21.30 horas frente a Liga de Quito (12) con la obligación de ganar para terminar en el primer puesto. En tanto, los ya eliminados San Pablo (4) y Binacional (3) jugarán en Brasil a la misma hora. Finalmente, por el Grupo G, Defensa y Justicia (6) buscará hacer historia en su visita a Santos (13) en Brasil desde las 19.15: con un triunfo avanzará a los Octavos de Final, mientras que un empate puede alcanzarle para clasificar, aunque dependería del resultado entre Olimpia (5) y Delfín (4), que jugarán en Asunción. MANCUELLO EN VÉLEZ El mediocampista Federico Mancuello ya está bajo las órdenes de Mauricio Pellegrino en Vélez Sarsfield, a donde llegó a préstamo con opción de compra. El zurdo, surgido de Independiente (donde disputó más de 150 partidos) pasó también por Belgrano de Córdoba, Flamengo de Rio de Janeiro y Cruzeiro de Belo Horizonte. CHAMPIONS LEAGUE Con ocho partidos, hoy comienza una nueva edición del torneo de clubes más importante de Europa. Por el Grupo E jugarán Chelsea vs Sevilla y Rennes vs Krasnodar; por el F lo harán Zenit vs Brujas y Lazio vs Borussia Dortmund; por el G se medirán Dinamo Kiev vs Juventus y Barcelona vs Ferencvarosi; y por el H se enfrentarán Paris Saint Germain vs Manchester United y Leipzig vs Basaksehir. PERDIÓ EL LEEDS En el cierre de la 5ª jornada de la Premier League, el Leeds de Marcelo Bielsa cayó ayer 1-0 ante Wolverhampton. En esta fecha se registraron dos goles argentinos, ambos agónicos que permitieron sendos empates: Manuel Lanzini marcó el 3-3 del West Ham ante Tottenham, mientras que Alexis Mac Allister convirtió el 1-1 del Brighton ante el Crystal Palace. El líder del certamen es Everton (13 puntos), aunque su escolta, Aston Villa (12), tiene un partido menos. DOBLETE DE GIO SIMEONE Con dos goles de Giovanni Simeone, Cagliari venció 3-2 a Torino por la cuarta fecha de la Serie A de Italia. Además, también marcaron Germán Pezzella para la Fiorentina (2-2 con Spezia) e Ignacio Pussetto para Udinese (le ganó 3-2 a Parma). El líder es Milan (12 puntos), mientras que Sassuolo (10) quedó como único escolta al vencer 4-3 a Bologna. REAL SOCIEDAD Y VILLARREAL La Liga de España, que el sábado ofreció derrotas de Barcelona y Real Madrid, tiene dos líderes inesperados: Real Sociedad (venció 3-0 a Betis) y Villarreal (derrotó 2-1 a Valencia) comparten la cima de las posiciones con 11 puntos al cabo de las primeras seis fechas. SE CAYÓ EL MINEIRO Anoche, en el cierre de la 17ª fecha del Brasileirao, Atlético Mineiro perdió 3-1 como visitante con Bahía. Así, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli se bajó de la cima que ahora comparten Inter de Porto Alegre (los dirigidos por Eduardo Coudet le ganaron 2-0 a Vasco da Gama) y Flamengo de Rio de Janeiro (goleó 5-1 a Corinthians).



