La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 21/oct/2020 Matías Martínez Reina, referente en cuestiones de género, fue denunciado por acoso sexual







La acusación fue revelada por el equipo docente de la cátedra Trabajo Social II de la Universidad Nacional de Luján, donde es profesor desde hace más de una década. Se activó el Protocolo de Género y el caso podría terminar en juicio académico. En paralelo, una denuncia penal fue radicada en la UFI 3. Martínez Reina es un frecuente columnista en medios de la región, entre ellos La Auténtica Defensa. Estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Luján denunciaron por acoso sexual al profesor y referente en cuestiones de género Matías Martínez Reina, un hecho que causó conmoción en el ámbito académico y político de la ciudad. El caso ya está en manos del departamento de Legales de la casa de estudios y podría terminar en un juicio académico contra el trabajador social, miembro del colegio de profesionales Campana-Zárate y frecuente columnista en medios de la región, entre ellos La Auténtica Defensa. Fue el equipo docente de la cátedra Trabajo Social II el encargado de hacer públicas las acusaciones contra Martínez Reina a través de un comunicado compartido en perfiles de Facebook relacionados con la carrera. "Días atrás, y en el marco de nuestra labor docente, una estudiante se acercó a plantear una serie de situaciones que, según entendemos, se enmarcan en la figura de acoso. Tal denuncia ubica a un miembro del equipo docente de la asignatura que integramos en la figura del acosador", señala el pronunciamiento. A las pocas horas, a esa denuncia se sumaron varias otras, cuyo número concreto no pudo ser precisado por este medio. Sin embargo, solo la primera acusación bastó para que la cátedra solicitara al Servicio Social de la universidad la activación del Protocolo de Violencia de Género. "Convencidxs de que la lucha por la sanción y erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres e identidades feminizadas se juega día a día y en cada una de las esferas que nos toca transitar, escuchamos y creímos el relato de la estudiante, motivo por el cual decidimos tomar una serie de acciones en el sentido de lo que, entendemos, es lo que corresponde realizar en estos casos", manifestaron los docentes. LAD pudo confirmar que Martínez Reina no se encuentra dando clases en la Unlu y que el área de Legales debe emitir un dictamen provisorio para avanzar con una investigación que podría derivar en un juicio académico contra el profesor, de acuerdo a la normativa interna de esa casa de estudios. Pese a la publicación inicial de la cátedra TS II, por esta horas el caso se maneja con sumo hermetismo debido a que el Protocolo de Violencia de Género penaliza cualquier acción que "viole el principio de confidencialidad" de la víctima. El protocolo también garantiza el respeto y la privacidad, el asesoramiento y contención, la diligencia y celeridad en las resoluciones, la no revictimización y la aplicación funcional de la norma. Matías Martínez Reina tiene una dilatada trayectoria en la docencia, campo en el que se desempeña hace más de una década. Además de ser jefe de trabajos prácticos de la materia TS II, es coordinador de Prácticas de la carrera y uno de los líderes de Abordaje de la violencia de género desde el ámbito universitario (AVIGAU), renombrado proyecto de extensión que la universidad articula con diversas entidades de la sociedad civil e incluso funcionarios públicos. Durante los últimos años y en el marco del terreno ganado por la agenda de cuestiones de género, el profesor acaparó una gran atención de parte de los medios de comunicación regionales, en los que oficiaba como columnista especializado en cuestiones de género y derechos de la mujer. Sin embargo, su última columna publicada en este diario a fines de agosto y titulada "Frente a la adversidad de la pandemia, la universidad pública salió fortalecida", eligió abordar el desafío que significó para la Unlu el régimen de educación a distancia impuesto por la pandemia de COVID-19. La denuncia contra Martínez Reina plantea la reflexión sobre el lugar que ocupan los hombres, y en especial aquellos que detentan lugares de poder, en las reivindicaciones de género. En esa línea se expresó la agrupación feminista Hermanadxs, que consideró como "malas experiencias" a los programas de género "coordinados por hombres", al pedir la creación de una Secretaría de la Mujer en el ámbito del Municipio de Campana. Si bien referentes de la militancia política local han formulado expresiones en redes sociales a título personal, LAD no pudo registrar un posicionamiento institucional concreto sobre el caso Martínez Reina. Por el contrario, el centro de estudiantes de Trabajo Social de la Unlu, gestionado por la agrupación Cosecha Colectiva, sentó posición para "poner un límite a los abusos de poder devenidos en la asimetría del vínculo docente-estudiante, entendiendo que la violencia por razones de género se potencia con criterios de autoridad". El centro de estudiantes aportó sus propias denuncias, que ahora se investigan en el marco del protocolo vigente, tras tomar conocimiento a partir del testimonio de más estudiantes, y llamó a "el ejercicio colectivo de reflexión para conocer nuestras limitaciones como universidad", cuestionando presuntas falencias en la normativa interna de la casa de estudios. De acuerdo a la información recabada por LAD, la primera estudiante que se animó a denunciar al profesor también decidió llevar el caso a la UFI Nº3 del Departamento Judicial Zárate-Campana, oficina fiscal especializada en género. De todas formas, el curso penal no altera la investigación de la UNLu, que podría terminar con la carrera académica de Martínez Reina.

PARADÓJICAMENTE REINA ACTUABA COMO REFERENTE EN CUESTIONES DE GÉNERO.







Matías Martínez Reina, referente en cuestiones de género, fue denunciado por acoso sexual

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar