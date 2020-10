Al desafío del concejal vecinalista de invitar a debatir al Intendente, el concejal de Juntos por el Cambio aseguró que "el Intendente no está para debatir con quien sacó 3,4% de votos en la última elección sino para seguir resolviendo los problemas de los vecinos". El concejal de Juntos por el Cambio, Carlos Cazador, aseguró que el intendente Sebastián Abella "no está para debatir sino para ejecutar y seguir resolviendo los problemas de los vecinos". A raíz de una nota periodística invitando al Intendente por parte de "un concejal perteneciente a una bancada absolutamente minoritaria", el edil afirmó que "nosotros le pedimos que le aporte ideas, ayuda, soluciones y apoyo, porque está claro que la única obsesión del jefe comunal es solucionarle los problemas a los vecinos". "Es lamentable que en estos tiempos de pandemia, donde muchos vecinos están preocupados por su salud, a alguno se le ocurra pedir debatir sobre temas políticos cuando eso es para tiempos cercanos o previos a las elecciones", sostuvo el edil. Siguiendo con esta línea, agregó: "Ya los hubo algunos meses atrás cuando este concejal se presentó como candidato a intendente y el pueblo de Campana dio su veredicto: Abella 54%, Cantlon 3,4%. Va a tener que tratar de llegar al piso porque en diez meses se va a la casa". "Si Cantlon quiere debatir, tiene el Honorable Concejo Deliberante para hacerlo, que es el ámbito de la democracia para realizarlo", enfatizó Cazador. Además, le recomendó a la oposición que "en estos momentos de crisis, apoyen a la gestión porque en definitiva es apoyar a los vecinos, y se los dice alguien que fue opositor férreo a la gestión de Varela y Giroldi, pero que en la crisis del 2001 no dudó en integrar una mesa política asistencial con el entonces secretario de Gobierno, Pedro Orquiguil, las Iglesias, la CUCEI y otras instituciones". Por otra parte, el concejal Cazador repudió los dichos de Parravicini: "son inadmisibles las descalificaciones groseras del autotitulado dirigente que descalifica groseramente a mi par Amaya, como así las afirmaciones equívocas que realizó sobre una entrevista radial que tuve la semana pasada y que él habría participado como oyente".



Cazador le contestó a Cantlon:

"Que aproveche a debatir en el HCD antes que los vecinos lo manden a la casa"

