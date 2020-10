Magistrados y funcionarios bonaerenses piden por sus remuneraciones

La Corte provincial reclamó por un aumento salarial para los magistrados y funcionarios, y luego de un mes continúan las negociaciones sin llegar a un acuerdo. Además, solicitan cubrir los cargos vacantes. En nuestro distrito faltan 1 Defensor Oficial, 1 Fiscal, y 10 jueces de diferentes fueros. Un reciente comunicado de prensa emitido por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires señala: "Las remuneraciones de la magistratura y el funcionariado del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires han experimentado en los últimos años, de manera progresiva y permanente, una disminución real, significativa y constante. Hoy solamente existen dos provincias donde el personal judicial cobra menos" y que "la carga de trabajo del poder judicial provincial es, sin embargo, con mucha diferencia la más alta del país". El comunicado también sindica que los datos de productividad desde que comenzó la pandemia "no son sino resultado, esencialmente, del esfuerzo de las y los magistrados y funcionarios quienes, arriesgando su salud, invirtiendo sus recursos e insumos personales y adaptándose a circunstancias y desafíos extraordinarios e inéditos, pudieron exhibir la importancia del rol de pacificar y solucionar conflictos que ostenta el poder judicial y se incrementa sin cesar porque hay más de 600 cargos de magistrados sin cubrir". Sobre este último punto en particular, el Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios Zárate Campana, Christian Fabio, comentó que actualmente en el Distrito Judicial falta cubrir "1 cargo de Fiscal, 1 de Defensor Oficial, y 10 jueces de distintos fueros: 3 de Tribunal Oral, 3 de Tribunal de Trabajo, 1 Cámara Civil y Comercial, 1 de Responsabilidad Penal Juvenil, 1 de Familia y 1 Correccional. Hay que considerar que todo el trabajo que genera estos cargos vacantes se cubre con el esfuerzo de magistrados y funcionarios que están en actividad, subrogando en esas dependencias donde falta el nombramiento de su titular. A ello debe sumarse también las herramientas propias por parte de todos los funcionarios que ponen a disposición para que puedan celebrarse audiencias y juicios orales y otras diligencias propias de cada uno de los fueros. Como dice el comunicado del Colegio de la provincia, y cito: este esfuerzo en circunstancias tan adversas debe ser reconocido. No sólo con palabras". Si bien la permanente puja en cuanto a la disponibilidad de recursos humanos en puestos ya creados, y la actualización de los salarios que, como se dijo, en nuestra provincia son de los más bajos del país en términos comparativos, la pelea de fondo es otra: poder establecer un régimen legal para el Poder Judicial bonaerense que habilite su Autonomía Presupuestaria y Autarquía económica financiera.

Magistrados y funcionarios bonaerenses piden por sus remuneraciones

