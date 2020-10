La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 21/oct/2020 El conflicto municipal llegó a La Plata







En una reunión con la Ministra de Trabajo Ruiz Malec, la diputada Alonso incluyó, entre otros temas, el conflicto salarial, la tercerización de servicios en el Hospital San José, y la falta de pago de sueldos a los integrantes de la Comisión Directiva del sindicato. "Es hora de que el Intendente Abella y su jefe de gabinete empiecen a dar explicaciones de cómo se están manejando con los empleados municipales. Y que los vecinos de Campana lo entiendan: no lo digo porque sean de otro color político, sino porque lo que están haciendo está mal, y es ilegal. No se pueden seguir manejando como patrones de estancia y a su antojo. Son varias las irregularidades acumuladas y por demasiado tiempo. No veo ánimo de resolver, más bien todo lo contrario: a los trabajadores y las trabajadoras municipales, y más en medio de una pandemia, hay que cuidarlas y cuidarlos más que nunca", señaló la diputada provincial Soledad Alonso, luego de reunirse ayer en La Plata con la Ministra de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec. La Diputada Provincial de nuestra ciudad, quien además es Presidente de la Comisión de Trabajo de la cámara baja, incluyó en la agenda de la reunión con la Ministra los diferentes frentes de conflicto que el Ejecutivo local sostiene con los trabajadores municipales de la ciudad. "Dadas las circunstancias y conforme pasa el tiempo cada vez es más claro que en Campana no hay un problema necesariamente financiero, sino más bien político. No hay voluntad de diálogo ni de acordar, desvalorizando el rol del trabajador municipal cuando hoy más que nunca todos nuestros vecinos y vecinas pudieron apreciar el rol esencial que cumplen. Trabajadores y trabajadoras que perfectamente podría haberse quedado en sus casas durante las fases más restrictivas del aislamiento preventivo y obligatorio, y sin embargo fueron a poner el hombro y lo sigue haciendo aun a riesgo de contagiarse y contagiar a sus propias familias. Lo vimos este lunes en el Hospital, donde las mucamas, lejos de sentirse reconocidas y apoyadas luego de convivir cara a cara con el COVID durante meses, hoy viven la incertidumbre de ser reemplazadas por trabajadores de una empresa tercerizada", señaló. La charla con Ruiz Malec incluyó la falta de pago de sueldos a los integrantes de la Comisión Directiva del Sindicato, "una medida sin precedentes por lo ilegal, y que atenta contra la figura e institucionalidad de la representación gremial" y el conflicto salarial propiamente dicho que se arrastra desde el año pasado. "Estamos a dos meses de finalizar el 2020, y la municipalidad ni siquiera se digna a cerrar las paritarias del 2019. Más allá de cualquier crisis económica, yo visualizo una voluntad de desgastar políticamente al gremio por parte del Ejecutivo pero equivoca el camino porque en su afán, se mete con el bolsillo de los trabajadores lo cual es inadmisible, porque estamos hablando de gente que en la mayoría de los casos no llega a fin de mes y no la está pasando bien. Acá hay un Convenio Colectivo vigente y está la Ley 14.656 que se tienen que respetar", concluyó.



"Acá hay un Convenio Colectivo vigente y está la Ley 14.656 que se tienen que respetar", señaló la Lic. Alonso ayer luego de la reunión con Ruiz Malec.



