La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 21/oct/2020 Breves: Noticias de Actualidad

21 de Octubre de 2020







EN ANÁLISIS El cuarto pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) sigue bajo análisis en el Gobierno y no hay una fecha de definición respecto de la continuidad de esa asistencia, que llegó a casi nueve millones de personas en medio de la crisis sanitaria. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, consideró que la clave es "generar trabajo", lo cual constituye "el gran desafío" para la administración de Alberto Fernández. "Está en evaluación, no está definido", señaló el funcionario nacional, al ser consultado sobre esa ayuda estatal puesta en marcha para mitigar los efectos en los sectores más golpeados de la población por la crisis del coronavirus. En declaraciones radiales, el titular de la cartera afirmó que el IFE es "una política central para sostener los ingresos de la familia". CANASTA EN AUMENTO La Canasta Básica Alimentaria tuvo en septiembre un aumento del 2,16% y en los últimos doce meses tuvo un incremento del 35,52%, con algunas familias de productos que duplicaron el incremento global anual y triplicaron y cuadruplicaron el mensual, de acuerdo con el relevamiento realizado por la consultora Focus Market. La entidad dirigida por Damián Di Pace precisó que el mes pasado las familias de productos cuyos precios encabezaron las subas fueron la papa, con el 10,7% más que en agosto, el aceite (7,7%) y el azúcar (5,2%). En el otro extremo, principalmente por efecto de la recesión y la caída del consumo, hubo casos de deflación, entre los que se anotaron el yogur (-4,5%), el pan (-1,8%) y el queso (-0,1%). MÁS SIN REGISTRAR En medio de los resonantes hechos de inseguridad, así como también frente a los casos de justicia por mano propia y femicidios, la Red Argentina para el Desarme (RAD) advirtió que en la Argentina se estima que hay "entre tres y cuatro millones" de armas de fuego sin registrar, lo que comúnmente se conoce como sin papeles. La estimación surge en base a los datos que daba la Encuesta Nacional Sobre Factores de Riesgo hasta 2009: hasta ese año se daba el cálculo que había entre tres y cuatro veces la cantidad de armas registrada. Desde 2010 se dejó de preguntar si había armas de fuego en el contexto, pero se sigue tomando como estimación que hay entre tres y cuatro veces la cantidad de armas registradas: como hay 1.6 millones registradas, calculan que hay 3/4 millones. BATI ¿EVASOR? El ex jugador de fútbol, Gabriel Batistuta, fue acusado de evasor por el ex titular de la Federación Agraria y la noticia se viralizó en Twitter. Según consta en la denuncia, el famoso goleador de la Selección pagaría por sólo 400 hectáreas de las 126.000 que posee junto a su padre en Santa Fe. En la red social Twitter, el tema es tendencia, donde los usuarios lo tildaron de "Bati-Garca". También le recordaron que hace una semanas habló de que "nadie le regaló nada" y de su opinión sobre la "meritocracia". Algunos de los usuarios indicaron que el tamaño de esas hectáreas equivalen al doble de la ciudad de Reconquista. PROMETE BONO El candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, ganó en primera vuelta las elecciones presidenciales de Bolivia, con una victoria en cinco de los nueve departamentos del país, incluyendo La Paz y confirmó que su primera medida de gobierno será pagar el Bono contra el Hambre debido a la pandemia del coronavirus. Según un conteo rápido de la consultora Ciesmori, el candidato del partido de Evo Morales se habría impuesto por el 53% frente al candidato de la oposición, el ex presidente Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana) que rondaba el 32%. El ex ministro de Economía de Evo Morales ratificó que su primera medida de gobierno será pagar el Bono contra el Hambre, un pago único de mil bolivianos (US$ 144) destinado a jefas de hogar y sectores vulnerables que ya venían recibiendo asistencia estatal en el contexto de la pandemia de Covid-19.



Breves: Noticias de Actualidad

21 de Octubre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar