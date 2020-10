La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 21/oct/2020 Nueva polémica por datos sobre la pandemia en Argentina







Un sitio web especializado descartó la información referida a testeos en nuestro país por falta de "calidad suficiente". Ginés responsabilizó a las provincias. Una nueva polémica en torno a los datos de la evolución de la pandemia de coronavirus en Argentina se suscitó ayer, luego que el sitio web Our World in Data, especializado en estadísticas en tiempo real y con base en la Universidad de Oxford, decidiera descartar la información reportada por nuestro país respecto a los testeos. "Para asegurar la calidad y confiabilidad de Our World in Data con los datos de prueba de COVID-19, hemos decidido eliminar a la Argentina de nuestro conjunto de datos por el momento. Las cifras oficiales agregadas por el Gobierno no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de las pruebas", explicó Edouard Mathieu, analista de datos del sitio. Más tarde y consultado al respecto, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, responsabilizó a las provincias por cargar de forma incorrecta los datos sobre testeos y señaló que esta situación se originó tras un comunicado del propio Gobierno publicado hace unos diez días. En ese sentido, el funcionario reveló que desde la cartera sanitaria habían notado que, a pesar de haber expandido la cantidad de tests en todo el territorio, los números informados eran cada vez menores. "Hablamos con las provincias y descubrimos que en realidad los positivos, que son los que hay que saber primero para aislar y tratar, se informaban, pero los negativos no", apuntó en diálogo con C5N. Por ello marcó que el problema era doble: por un lado, el Gobierno informaba "menos de lo que se estaba haciendo" y, por otro, la "la tasa de positividad daba altísima". Luego agregó que la situación está siendo corregida, pero todavía no está totalmente normalizada.



