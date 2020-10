Efemérides del día de la fecha, 21 de octubre

P U B L I C



DÍA MUNDIAL DEL AHORRO DE ENERGÍA Instituido en el Foro Mundial de Energía 2012 llevado a cabo en Dubái (Emiratos Árabes), en este día se reflexiona acerca del consumo de energía y el cuidado del medio ambiente. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que el consumo de energía representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, específicamente los hogares consumen el 29% de la energía mundial; por otra parte, cerca del 80% de la energía mundial y el 66% de la generación de electricidad proviene de los combustibles fósiles. Ante esto, los Estados deben invertir en la producción de energías alternativas como la hidroeléctrica, solar, eólica y mareomotriz para disminuir el impacto ambiental. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) recomienda utilizar lámparas LED y mantenerlas limpias; lavar la ropa con agua fría debido a que la caliente consume un 80% más de energía; apagar los artefactos que no se estén utilizando; y poner el aire acondicionado en 24° C en verano y en 20° C en invierno. DAVID NALBANDIAN SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL MASTERS DE MADRID Ocurrió en el año 2007, tras vencer a Roger Federer, entonces número 1 del mundo, David Nalbandian se consagró campeón del Masters de Madrid. Previamente, en el año 2004, el tenista ruso Marat Safin le arrebató el título al vencerlo 6-2, 6-4 y 6-3. El cordobés debutó contra Arnaud Clement, a quien venció5-7, 6-2 y 6-4; el siguiente rival fue Tomas Berdych que, pese a dar pelea al "Rey David", perdió 4-6, 6-4 y 7-6 (7-2). En octavos de final le ganó a Juan Martín del Potro, joven promesa del tenis local, 6-2 y 6-4. En cuartos de final, aplastó a Rafael Nadal, entonces número 2 del mundo y uno de los favoritos a ganar el torneo, 6-1 y 6-2: "todo salió muy bien para mí hoy. Aproveché todos los errores de Rafa y él nunca se sintió cómodo, pero sentí que jugué muy bien." En semifinales, se impuso 6-4 y 7-6 (7-4) frente a Novak Djokovic en un partido complicado por la tenacidad del serbio. Por otra parte, la contundente victoria de Roger Federer contra el alemán Nicolas Kiefer instaló la certeza de que el número 1 sería el campeón del torneo. No obstante, el cordobés pulverizó al suizo 1-6, 6-3 y 6-3: "estoy sumamente contento de ganarle al número uno del mundo, creo que con Roger tenemos un historial muy largo desde juveniles y eso influye". SE LANZA "JOANNE" Un día como hoy en el año 2016, "Lady Gaga" lanzaba su quinto álbum "Joanne." El título del mismo homenajea a la tía de la cantante estadounidense, Joanne Germanotta, que falleció a los 19 años de Lupus en el año 1974: "estaba gravemente enferma de lupus y su muerte afectó mucho a la familia y dejó una herida que jamás sanó. Es completamente acerca de ella, fue la tenacidad del dolor de perderla lo que nos volvió fuertes y nos hizo quiénes somos. Es la mujer del pasado que me está ayudando a llevar a mi mujer interna hacia el futuro." Entre las canciones se encuentran "Perfectillusion", "Millionreasons", "John Wayne" y "A-Yo".

Efemérides del día de la fecha, 21 de octubre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar