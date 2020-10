En cambio, se mantiene en pie el ensayo del sábado con Platense, en el cual se utilizará el VAR por primera vez bajo la órbita de la AFA. Por ello, el encuentro se realizará en el predio de la Asociación Argentina de Árbitros. Las lluvias del lunes y el martes, junto a un pronóstico que no ofrece mejorías climáticas para hoy, generaron lo que se intuía ayer: la suspensión del partido amistoso que Villa Dálminete tenía programado este miércoles frente a Chacarita en el estadio de Mitre y Puccini. Éste iba a ser el tercer ensayo futbolístico para el plantel que conduce Felipe De la Riva y el primero en condición de local, luego de las victorias 1-0 sobre Almagro y 2-0 ante Quilmes, ambas en condición de visitante. En cambio, todavía se mantiene en pie el encuentro que el Violeta tiene programado para el sábado frente a Platense, el cual sumó una particularidad inesperada: en este partido se utilizará por primera vez el VAR (sistema de video para revisión de jugadas) bajo la órbita de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Por ello, el amistoso no se realizará en Vicente López, sino en el predio de la Asociación Argentina de Árbitros, ubicado en el Bajo Flores. Hasta el momento, el VAR solo ha sido utilizado en el país en partidos de equipos argentinos a nivel CONMEBOL. Y si bien la intención de la Dirección Nacional de Arbitraje de la AFA es poder empezar a tener la presencia del VAR en todos los partidos de la Liga Profesional próximamente, Federico Beligoy, director de Formación Arbitral, informó días atrás que no habrá videoarbitraje en la Copa de la Liga Profesional de Primera División que comienza el 30 de octubre. "Todavía estamos en proceso educativo. La idea es que el VAR esté en el torneo del 2021, en febrero o marzo. Estamos trabajando a full para poder llegar con la mayor capacitación posible", señaló Beligoy. En ligas de otros países sudamericanos como Brasil, Paraguay (impulsada por Horacio Elizondo, jefe de los referís guaraníes) y Ecuador, el VAR ya está en funcionamiento, mientras en Colombia se ha implementado en algunos partidos. Ahora, la primera prueba en cien por ciento argentina tendrá a Villa Dálmine como protagonista.

AFA Y LOS ÁRBITROS PROBARÁN EL VAR EN EL AMISTOSO PLATENSE-DALMINE DEL SÁBADO.



Primera Nacional:

Villa Dálmine; se suspendió el amistoso que iba a jugar hoy con Chacarita

