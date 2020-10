La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 21/oct/2020 Breves: Fútbol

21 de Octubre de 2020







RIVER GANÓ SU ZONA En el cierre del Grupo D de la Copa Libertadores, River Plate confirmó su buen momento y venció anoche 3-0 a Liga de Quito con goles de Rafael Santos Borré, Julián Álvarez y Jorge Carrascal en cancha de Independiente de Avellaneda. De esta manera, el Millonario superó en la tabla al conjunto ecuatoriano y se quedó con el primer puesto, por lo que no se cruzará con Boca Juniors en los Octavos de Final. En el otro duelo de esta zona, San Pablo goleó 5-1 a Binacional y aseguró su pase a la Copa Sudamericana. TRISTE FINAL La primera excursión de Defensa y Justicia en la Copa Libertadores tuvo un amargo final: después de ir ganándole 1-0 a Santos como visitante se terminó quedando sin nada al caer 2-1 con un gol en tiempo adicionado, cuando el empate le alcanzaba para avanzar a los Octavos de Final. El beneficiado fue Delfín de Ecuador, que sorprendió 1-0 a Olimpia en Paraguay y se quedó con el 2º puesto de este Grupo G que ganó Santos con 16 puntos. El consuelo para el Halcón de Florencio Varela es que tendrá revancha en Copa Sudamericana. SIN RESPUESTAS Colo Colo y el campanense Nicolás Blandi no pudieron torcer sus adversos presentes y quedaron eliminados de la Copa Libertadores al perder 1-0 en Chile frente a Jorge Wilstermann de Bolivia. El delantero de nuestra ciudad ingresó a los 15 minutos del ST y dispuso de dos chances que no pudo convertir: un cabezazo suyo salió alto cuando el partido estaba 0-0 y el Cacique todavía tenía chances de clasificación; y una última acción en tiempo adicionado dio en el palo y no pudo transformarse en el empate que necesitaba Peñarol (le ganó 3-2 a Paranaense como local). Así, Wilstermann se quedó con el primer puesto de este Grupo C por diferencia de gol y Paranaense avanzó como 2º. Por su parte, Colo Colo terminó último y no tendrá revancha en Copa Sudamericana. RACING QUIERE SER 1º Por la última fecha del Grupo G de la Copa Libertadores, Racing Club recibirá hoy a Estudiantes de Mérida desde las 19.15 horas, al mismo tiempo que Nacional será local frente a Alianza Lima de Perú. La Academia, que tendrá al campanense Leonardo Sigali como titular, y el conjunto uruguayo ya están clasificados a Octavos de Final y comparten la cima con 12 puntos y +4 de diferencia de gol, por lo que los resultados de hoy definirán quien se queda con la primera posición de la zona. El otro equipo argentino que se presentará hoy es Tigre (1 punto), que visitará desde las 21.30 horas a Palmeiras de Brasil (13) ya sin chances de clasificar a Octavos de Final y con escasas posibilidades de acceder a la Copa Sudamericana. A la misma hora se disputará el otro encuentro que cierra el Grupo B: Bolívar de Bolivia (4) vs Guaraní de Paraguay (10). Finalmente, esta noche también concluirá el Grupo A de esta Copa Libertadores: desde las 21.30 horas se medirán Flamengo (12) vs Junior de Barranquilla (6) e Independiente del Valle (9) vs Barcelona de Ecuador (3). GOLEÓ BARCELONA En el inicio de una nueva edición de la Champions League, Barcelona goleó ayer 5-1 como local a Ferencvarosi de Hungría con un tanto de Lionel Messi, quien abrió la cuenta desde los 12 pasos. En el otro partido del Grupo G, Juventus venció 2-0 como visitante a Dinamo Kiev con un doblete de Álvaro Morata. En tanto, por el Grupo E se dieron dos empates: Chelsea 0-0 Sevilla y Rennes 1-1 Krasnodar. Por el Grupo F, Lazio superó 3-1 a Borussia Dortmund como local, mientras que Brujas sorprendió 2-1 al Zenit en Rusia. Y por el Grupo H, Manchester United derrotó 2-1 como visitante a Paris Saint Germain, al tiempo que Leipzig le ganó 2-0 como local al Basksehir. Hoy se completará la primera fecha con otros ocho encuentros: por el Grupo A jugarán Bayern Munich vs Atlético Madrid y Salzburgo vs Lokomotiv Moscú; por el B se medirán Real Madrid vs Shakhtar e Inter vs Borussia Monchengladbach; por el C se enfrentarán Manchester City vs Porto y Olympiakos vs Marsella; y por el D lo harán: Ajax vs Liverpool y Midtjylland vs Atalanta.



