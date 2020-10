La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 22/oct/2020 El Intendente se reunió con dueños e inquilinos de salones de fiestas infantiles







Se trata de una de las actividades que aun la Provincia no habilitó para volver a trabajar. Durante el encuentro, se buscaron distintas soluciones para paliar la situación del sector. El intendente Sebastián Abella recibió este miércoles a dueños e inquilinos de salones de fiestas infantiles que, desde fines de marzo, se vieron imposibilitados de trabajar por la pandemia. Durante el encuentro, Abella escuchó cada una de las problemáticas y se mostró sumamente predispuesto a trabajar en conjunto en pos de encontrar distintas soluciones para ayudar a paliar la situación de este sector, otro de los cuales aún no tiene los permisos de la Provincia de Buenos Aires para retomar las actividades. En la reunión, de la que también participó el secretario de Desarrollo Económico del Municipio, Sergio Roses, el Intendente le propuso trabajar en una ordenanza que incluya a todos los salones de la ciudad a fin de que puedan ser eximidos del pago de distintas tasas municipales. Abella atendió cada situación particular y también se conversó sobre los posibles escenarios de cara a 2021. "Desde que se comenzó a flexibilizar la cuarentena, desde el Municipio estamos ayudando a cada una de las actividades para que puedan volver a trabajar, siempre respetando todos los protocolos y medidas de bioseguridad para cuidar a los clientes, pero tal como suelo explicar, la decisión de habilitar nuevas actividades no es local sino que compete al gobierno provincial", explicó el Intendente. "Sabemos que muchas familias viven de esta actividad y que no solo no pueden abrir sino que además no están recibiendo ninguna ayuda del Estado, ya sea a través del IFE o algún subsidio, por eso es que nos preocupa y ocupa atender la problemática del sector", concluyó el jefe comunal.





EL INTENDENTE ABELLA SEREUNIÓ CON EMPRENDEDORES RELACIONADOS CON SALONES DE FIESTAS INFANTILES.



