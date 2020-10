La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 22/oct/2020 Familiares y allegados de keila Moreira marcharon por el centro de Campana







Se convocaron en la Plaza Eduardo Costa para pedir justicia por la joven asesinada este sábado en el barrio Las Praderas. Su madre se entrevistó con el Intendente Abella y también con la Dra. Brizuela, Fiscal a cargo de la causa. "No puede ser que todavía no se sabe nada, se lo tragó la tierra, es imposible ¿cómo puede ser que a una lacra como ésta no la puedan encontrar? Pasaron casi 4 días (…) Alguien lo está tapando, no es tan importante (…) La Justicia está haciendo lo que tiene que hacer, pero no alcanza (…) La familia lo está apañando, no puede ser que no sepan dónde está. Alguien lo está escondiendo", señaló ayer a la prensa Paula, madre de Keila Moreira (16), la joven asesinada de un disparo en la cabeza y a quemarropa el sábado alrededor de las 19 en una vivienda que compartía con su novio Franco Moreira (19), en el barrio Las Praderas. Ese mismo día, Franco Moreira huyó del lugar en un Renault Clio gris de su propiedad, junto a un amigo de la localidad de Tigre, Matías Oviedo, quien estuvo presente en la escena del crimen. Justamente, la justicia habilitó dos allanamientos "de emergencia" que tuvieron lugar este martes en esa localidad: la casa de la madre de Oviedo y la de su abuela. El resultado fue negativo, salvo por un teléfono celular que está siendo periciado. Durante ese procedimiento llevado a cabo por la DDI local con el apoyo del GAD, también se encontró un automóvil incendiado de similares características al Renault Clio en el que se trasladan los dos imputados, pero según algunas versiones, no habría quedado certificado de que se trate del mismo vehículo. Las mismas fuentes revelaron que la Policía Científica logró tomar descamaciones epiteliales del arma homicida (un arma larga calibre 22) que, de ser necesario, podrían ser utilizadas por la justicia para un futuro cotejo de ADN. Las declaraciones de la madre de Keila fueron concedidas ayer por la mañana a la prensa antes de iniciar una marcha de la que participaron cerca de 50 personas entre familiares y allegados, en su mayoría integrantes del equipo femenino del Otamendi Fútbol Club. La columna recorrió toda la avenida Rocca para hacer un alto en el Palacio Municipal, donde la madre fue recibida por el Intendente Abella; y luego se dirigieron hacia la UFI 2, sobre boulevard Sarmiento y 9 de Julio, donde también se entrevistó con la Dra. Ana Laura Brizuela. La causa está caratulada como "Homicidio Agravado por uso de arma de fuego y por el vínculo, en contexto de violencia de género". En la oportunidad, se confió a la prensa que Keila y Franco Moreira eran novios desde hacía unos 2 años, y que convivían en el domicilio de Las Praderas donde tuvo lugar el homicidio hacía un mes. "Mi hija era un angelito. Tenía muchos sueños. A ella le encantaba jugar a la pelota y este hijo de puta no la dejó", señaló entre lágrimas, la madre de la víctima.

La columna bajó y subió la Av. Rocca para hacer un alto frente al Palacio Municipal, donde el Intendente recibió a la madre de la víctima.





Familiares de Keila Moreira también fueron recibidos por la Dra. Ana Laura Brizuela, en su despacho de la UFI 2.





"Femicidas Prófugos" señalaba uno de los carteles colocados por las manifestantes en la entrada del Palacio Municipal.

#Dato justicia por Keyla. Familiares, amigos y compañeras de fútbol se reunieron en la plaza Eduardo Costa, recorrieron la Av. Rocca y manifestaron frente a Municipalidad de #Campana, la madre se reunió con el intendente Sebastián Abella, luego finalizaron la marcha en fiscalía. pic.twitter.com/6Sh5VkuQBX — Daniel Trila (@dantrila) October 22, 2020

Familiares y allegados de keila Moreira marcharon por el centro de Campana

