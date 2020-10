La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 22/oct/2020 Automovilismo:

Milla dio positivo de coronavirus y se perderá la fecha del STC2000







El piloto campanense, que se encuentra "con mucha fiebre y un gran dolor corporal", no estará este fin de semana en Alta Gracia. "Es muy difícil de digerir", señaló. El campanense Matías Milla se estaba preparando de la mejor manera para la tercera fecha de la temporada 2020 del Súper TC2000. El doble podio conseguido en el fin de semana de la segunda cita de Buenos Aires lo había ubicado en el cuarto puesto del campeonato y lo motivó fuertemente para lo que venía. Así, estuvo entrenando intensamente con la mira puesta en Alta Gracia, Córdoba, donde este fin de semana se disputará la tercera fecha. Incluso, el pasado fin de semana participó del Fast Championship 2020 de la IAME Series Argentina y también de la Copa Modena Engine en el kartódromo de Buenos Aires para llegar de la mejor manera. Sin embargo, el piloto de nuestra ciudad se topó con un obstáculo insalvable: el coronavirus. "Les quiero informar que di positivo de Covid-19. Me encuentro con mucha fiebre y un gran dolor corporal en todo el cuerpo", reveló ayer en su cuenta de Instagram. "Desde la última fecha de Buenos Aires, lo único que hice fue entrenar y correr en Kart con un solo objetivo: seguir mejorando para manejar cada vez mejor cuando llegara la hora de subirme al Renault Fluence #28", agregó el integrante del equipo Renault Sport Team Castrol. "El dolor que siento es muy grande porque este equipo me está apoyando como pocas veces me apoyaron en mi carrera deportiva. Siento que todavía les debo mucho rendimiento personal a la hora de manejar. Ahora me quiero recuperar lo antes posible para salir a luchar de nuevo. Gracias a todos los que se preocuparon, es muy difícil de digerir. Lo siento en el corazón quedarme afuera", cerró Milla, quien recibió el apoyo de múltiples colegas como Leonel Pernía (compañero de equipo que dio positivo la semana pasada), Agustín Canapino, Julián Santero (piloto de Toyota que se perdió la segunda fecha por estar contagiado), Franco Girolami y Franco Vivian, entre otros.

Difícil momento personal, di positivo de Cov-19. Una tristeza que solo nosotros lo que llevamos sangre de verdad en las venas podemos explicarles lo que se siente. Desde la última fecha de BSAS me pele el lomo entrenando para estar cada vez mejor. Me tocó con todos los cuidados. pic.twitter.com/tFG9eMmUrl — matias nicolas milla (@matumilla) October 21, 2020

Automovilismo:

Milla dio positivo de coronavirus y se perderá la fecha del STC2000

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar