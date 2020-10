La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 22/oct/2020 Opinión:

El peronismo es incorregible

Ni el propio Presidente pudo parar la movilización del 17 de octubre. El peronismo es increíble, y eso que Cristina lo tiene secuestrado. Sin convocatoria de aparatos ni redes sociales y en una situación desesperante, causada por la herencia macrista y la pandemia de COVID, miles de argentinos salieron espontáneamente a la calle; sin odio, sin agravios, con alegría, con esperanza y con la firme convicción de celebrar "su peronismo" y de apoyar al gobierno de Todos. ¿Cualquier semejanza con el pasado? es pura "causalidad". El movimiento nacional, no perdió la calle, porque la calle es su cuerpo y su alma, y está lleno de vida. Y que mejor momento para demostrarlo. En plena adversidad de una pandemia que se lleva puesto al mundo. En condiciones de pérdidas materiales y humanas que parecen no tener fin. Bajo el fuego implacable de los poderes fácticos y de una oposición destituyente, que no ahorran munición gruesa para producir daño. Con la prensa canalla beligerante y su periodismo de guerra en acción. Con la economía concentrada que no quiere dejar de ganar. Con los bolsones institucionales colonizados que les responden. Con la derecha más rancia batallando al norte y al sur del río Bravo. Este peronismo es increíble. Todavía lucha y sangra por la democracia republicana, por la producción y el trabajo, por los que más sufren, por los más débiles y por el derecho de todos, todas y todes, a una vida digna. Y qué mejor momento para demostrarlo. A los 75 años. Celebrando la vida. En unidad indestructible y marcando el rumbo sin claudicaciones. Una interpelación hacia adentro y hacia afuera del Movimiento, que la dirigencia sabrá interpretar. Y una demostración popular de la clase media peronista, que dejó la zona de confort y dio un paso al frente. Este peronismo, no tiene cura. ¡Es incorregible! Y eso que a los "choriplaneros", los dejaron en el barrio. Mario Valiente - FM Futuro 93.1 mhz

