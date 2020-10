El cura prolífico

Hoy el rogacionista Rufino Giménez cumple 26 años como sacerdote católico. "Tanto mi hermano gemelo como yo tenemos decenas de hijos diseminados por ahí", señala en alusión al poder de la oración.

El 22 de octubre de 1994, Rufino Giménez (59) fue ordenado por el entonces Obispo de Zárate Campana, Monseñor Rafael Rey, y no disimula su orgullo de haber sido el primer sacerdote consagrado en la iglesia de la parroquia Nuestra Señora del Carmen.

La solemne jornada, según recuerda, no tuvo exenta también, de risueñas anécdotas asociadas al parecido con su hermano gemelo, también sacerdote, ordenado unos años antes. "Estaba por empezar la ceremonia y Monseñor Rey en un golpe de vista, se sorprende y manda a decirme que me sacara la casulla porque todavía no había sido ordenado… y en realidad era mi hermano que le dice al mensajero: no soy Rufino, soy su hermano Félix y me ordené hace un tiempo ya, dígale que no se preocupe".

Licenciado en Teología y Formador de seminaristas, abrazó al Orden Rogacionista a instancias del Padre Ernesto Butano, mientras que el sacerdote Emiliano Tardif lo inició en el Movimiento de la Renovación Carismática Católica. "El poder de la oración no tiene límites. Tanto mi hermano gemelo como yo tenemos decenas de hijos diseminados por ahí… Pero parece que yo soy el más fecundo de los dos" dice con una sonrisa y aclara: "De verdad, con Félix ya no contamos las mujeres por las que oramos y pudieron ser madres por primera vez".

De hecho, Rufino es particularmente conocido entre los creyentes por las misas "por los enfermos" que organizaba mensualmente antes de la pandemia. Era frecuente ver la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen colmada en cada ocasión, y no sólo por fieles locales sino llegados de toda la región: en una de sus misas en el templo de Balbín y Pueyrredón llegó a contarse sólo entre las sentadas a 600 personas. "No es correcto cuando te dicen ´el cura sanador´. El que sana es Jesús, yo sólo soy un instrumento que reza. Y me encanta rezar... Lo fundamental es adorar y reconocer a Jesús vivo en la Eucaristía…"