La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 22/oct/2020 Pandemia:

Historias de Neuquén, Puerto Madryn y Rosario, donde la ocupación de camas críticas es muy alta. Dos pacientes contagiadas de coronavirus y con graves comorbilidades fallecieron en la Guardia del Hospital Castro Rendón de Neuquén, donde no había camas críticas disponibles para atenderlas. El director del nosocomio, Adrián Lammel, le contó a LM Neuquén que, mientras ambas permanecían en camas en la guardia, se hizo el pedido al Centro Coordinador para derivarlas a un hospital de menor complejidad, dado que en el Castro Rendón se esperaba a otros pacientes que "tenían prioridad". Sobre uno de los casos en particular, Lammel explicó: "Se estaba esperando otros pacientes de otros hospitales que estaban con necesidad de mayor complejidad y esas camas estaban para esos pacientes. Se prioriza a esos pacientes para que este paciente, una vez que vinieran los otros, vaya a un lugar de menor complejidad. Pero por la gravedad de la situación, que tiene que ver con su patología oncológica más el Covid, no se pudo hacer ese recambio y mandarla a un hospital de menor complejidad". En tanto, la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Sandra Martonaro, señaló que no se descartan "mayores restricciones" ante la alta ocupación de camas críticas. "El equipo de salud está con dificultades para dar respuesta", admitió la reponsable de la cartera sanitaria provincial. La mayor preocupación santafesina está en Rosario, que el martes informó 1.375 casos y ayer, otros 946. En Puerto Madryn se le debió realizar una cesárea de urgencia a una embarazada de 34 años, contagiada de Covid-19, y horas después se conoció la triste noticia del fallecimiento del bebé. La situación se dio en el Hospital Zonal, cuyo Director, Ariel Urbano, detalló que por "una complicación" la mujer, que transitaba la semana 32 de gestación, debió ser trasladada a Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Su cuadro empeoró y debieron realizarle una cesárea. "Estamos aguardando el resultado de los estudios para confirmar si (el bebé) era positivo de Covid-19 o no", agregó en un diálogo con Cadena Tiempo que recogió La Jornada de Chubut. Al mismo tiempo, el profesional reconoció que la ocupación de camas en el nosocomio se agrava: "Tenemos 32 pacientes internados en el Hospital. Estamos al límite y los números no bajan", señaló. Puerto Madryn, donde el lunes se acumularon 184 casos y el martes, otros 202 (el récord es de 228 y fue registrado el 6 de octubre).



