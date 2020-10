La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 22/oct/2020 Calendario Maya:

Mano 12 - Energía del 22/10/2020 - Onda Encantada del Guerrero

SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2.Tormenta Lunar azul. La Mano es el sello de sanación por excelencia, en el Tono 12, que representa a la familia, el barrio, la ciudad, el país, el mundo en el que vivimos. Es dar sin esperar nada a cambio. Es la cooperación que sana y nos sana. DÍA 88 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 5 - ALFA. 5TO DE LA PRIMER SEMANA (ROJA) DE LA LUNA 4 DE LA LECHUZA. ALFA - CHAKRA GARGANTA - LIBERA. "Defino mi existencia al conectar con la fuente original". KIN 207 - MANO 12 GUIADA POR LA TORMENTA. Hoy se aceleran los procesos de sanación. Sanamos cuerpo, alma, y sanamos aspectos sociales. El Mundo necesita sanar, la sociedad necesita sanar, y esta es la energía indicada, que nos permitirá avanzar un casillero mientras estemos en eje. De otro modo, la Mano es altamente exigente, le busca el pelo al huevo y es también la Mano que castiga. Hoy puede haber problemas de disturbios, enfrentamientos y peleas con golpes en manifestaciones sociales en el mundo, sino aprendemos a canalizar esta energía, recuerden que estamos en la trecena del Guerrero. Esta Energía en eje también nos predispone a sanar en el plano mental, los pensamientos pueden fluir sin quedar atrapados en ellos, ni en las obsesiones. La Mano nos dispone a la caricia, al masaje en el pecho que alivie el dolor de emociones y sentimientos atrapados y acariciándonos el alma suave y profundamente. Manos que hacen, que dan, que cooperan, que ayudan, que asisten, que acarician, que miman, que sirve una leche tibiecita al que lo necesita, manos que construyen, que crean, que inventan, que se expresan, manos que se abrazan y contienen, manos que secan lágrimas y dan un palmada de aliento. Evitemos ser hoy la Mano que exige, que golpea, que tortura, que cachetea. Basta ya de castigos y golpes y manos que matan, en este mundo. Entender que las cosas no se solucionan a los golpes, ni sacando al problema de plano, aprender de las diferencias, aprender que no somos perfectos, que estamos en un camino de aprendizaje. Aprender a bajar el exigente. Día excelente para chequeos médicos, intervenciones quirúrgicas y todo lo que sea para sanar, Para terapias de sanación alternativa, para Reiki, para pedir por la salud de los que están enfermos. También muy buena energía para aprovechar a hacer cosas donde las Manos sean protagonistas. Así canalizamos la Energía de la mejor forma, nos ponemos en eje y armónicos. Está Energía está guiada por la Tormenta, que nos lleva a la transformación sanadora, en lo social, en el país, en el mundo. Aprovechemos esta Energía sanadora! IN LAK ECH!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Por Alejandra Dip

