Efemérides del día de la fecha, 22 de octubre

DÍA NACIONAL DEL DERECHO A LA IDENTIDAD

Instituido a través de la Ley Nº26.001 en el año 2004, en este día se conmemora la fundación de Abuelas de Plaza de Mayo en el año 1977 y se reconoce el Derecho a la Identidad y su preservación como derecho humano fundamental. Originalmente llamada Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos, la misma se fundó con el propósito principal de localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños desaparecidos durante el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" (1976-1983). En ese entonces, bebés y niños fueron entregados a familias de militares, vendidos a otras familias y abandonados como NN en institutos. Desde Abuelas de Plaza de Mayo afirman que en los centros clandestinos de detención funcionaron maternidades clandestinas y estiman que "unos 500 hijos de desaparecidos fueron apropiados como ´botín de guerra´ por las fuerzas de represión".

En el año 1987, mediante la Ley Nº23.511, se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). El mismo fue impulsado por Abuelas y tiene el fin de comprobar la filiación de niños apropiados en la última dictadura militar; allí se encuentran almacenadas muestras de los familiares que buscan a sus nietos y las de las personas que sospechan ser hijos de desaparecidos. En el año 2019, Abuelas de Plaza de Mayo recuperó al nieto 130.

Este año, Abuelas invita a la comunidad a participar del desafío Manos con Identidad escribiendo tu nombre en la palma de tu mano, subiendo la foto a redes sociales y etiquetando sus cuentas oficiales en Instagram y Twitter (@abuelasdifusion) y en Facebook (Abuelas de Plaza de Mayo - Sitio oficial): "lo importante es llenar las redes de manos que cuenten historias con identidad para que aquellos que aún las tienen ocultas, se animen a encontrar su verdad".

DÍA MUNDIAL DE LA TARTAMUDEZ

Establecido por la Asociación Internacional de Tartamudos (Isad) con el apoyo de la Asociación lnternacional de Fluidez (IFA) y la Liga Europea de Asociaciones de Tartamudez en el año 1998, en este día se pretende terminar con la discriminación hacia las personas tartamudas y se promuevesu integración en diversos ámbitos de la sociedad. La tartamudez es un trastorno del habla caracterizado por interrupciones involuntarias del habla y tensión muscular en el cuello y la cara que suele ocasionar ansiedad y estrés en las personas que la padecen. Según la Fundación Americana de la Tartamudez, a nivel mundial, más de 70 millones de personas son tartamudas lo que equivale al 1% de la población.

SE LANZA "PRISM"

Un día como hoy en el año 2013, Katy Perry lanzaba su tercer álbum "Prism."Integrado por sencillos compuestos por la cantante estadounidense junto a Sia, EmeliSandé y Bonnie McKee, el disco plasma los sentimientos de Perry tras el duro divorcio con el actor Russell Brand: "se llama Prism porque pasé por momentos difíciles y oscuros y finalmente pude salir de ese período y dejar que la luz entrara en mi vida. El álbum y la gira mundial prismática se trata de compartir esa luz y transmitirla a todos mis fans a través de mis canciones."Entre lascanciones se encuentran "Dark horse", "Roar", "Unconditionally", "This is how we do" y "Birthday".