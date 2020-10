La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 22/oct/2020 El Rincón de Aléthea:

Detrás de la lente

Por Angela Monsalvo













"La fotografía es el único lenguaje que puede ser entendido en todo el mundo." --Bruno Barbey En varias oportunidades me he preguntado ¿cuáles son los atributos que hacen a un gran fotógrafo? A través de las imágenes que capta con su cámara, todo fotógrafo reúne una combinación vital de visión, integridad y pasión. Se necesita un talento especial para observar una escena, procesarla intelectualmente y terminar logrando fotografías que sean reales. Una cámara es semejante a un instrumento musical: un instrumento que se ejecuta sin la partitura. Los fotógrafos necesitan ese sentido de la improvisación y una visión para contar y tramar historias, no sólo saber sacar admirables tomas individuales. Los mejores pueden capturar diferentes niveles de una historia, proporcionando una profundidad y un contexto raramente asequibles por otros medios impresos. Muchas veces, un trabajo demasiado artístico puede oscurecer el contenido. Los fotógrafos saben cómo desafiar los límites con perspectiva, iluminación o composición, pero nunca hasta el punto de fracasar como comunicadores, pues es la pasión el motor que empuja a los grandes talentos. Es el que hace que los fotógrafos regresen a una escena para esperar tenaz y pacientemente por una mejor luz, una acción más dinámica o simplemente para lograr que una persona se sienta más cómoda en su presencia. Los fotógrafos combinan una curiosidad insaciable por el mundo y un deseo candente de compartirlo con los demás. Aquellos que han viajado a la India, se sienten atraídos por la belleza y el caos. El suntuoso calidoscopio de colores, religiones, lenguas y costumbres, los enfrenta a un mundo nuevo, ya que les permite documentar la vitalidad de la cultura, los contrastes, la adversidad y la tenacidad. La India es un escenario de importantes transformaciones, sin dejar de ignorar la subsistencia de una gran miseria o permanecer indiferentes frente a la brecha entre modernidad y tradiciones. En este país se observan situaciones que suscitan el entusiasmo de cualquier fotógrafo: festivales con masas humanas tan grandes como la vista puede abarcar; tradiciones dignas de una solemne reverencia; diseños estampados en las ropas y antiguos símbolos pintados en las paredes. Muchas veces una imagen exitosa es el resultado de encontrar la sensibilidad de la gente y sus emociones, lo que permitirá hacer un retrato fidedigno en un determinado momento en que suceden las cosas. Tal es el caso del fotógrafo Steve Mac Curry, que fotografió a una chica muy tímida, y cuando reveló el rollo lo sorprendió lo inmutable que esta joven había salido. En el retrato de Sharbat Gula, quien fue conocida como la "chica afgana", se observa su férrea dignidad, la cual la convirtió en un símbolo de fuerza frente a las dificultades, representando a gente que sobrevivió invasiones, guerras civiles, pobreza y enfermedades. Es a través de la obtención de las imágenes que logran los fotógrafos, lo que les permite a la gente transportarse a lugares inalcanzables; a su vez pueden inspirar empatía, compasión y tolerancia por los miles de culturas y creencias que hacen nuestro mundo tan cautivante.

El Rincón de Aléthea:

Detrás de la lente

Por Angela Monsalvo

