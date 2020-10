La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 22/oct/2020 Olvidados:

Olvidados: Estanflación: ¿Es nuestro actual estado económico? Cómo ya se ha tratado en otras oportunidades en estas columnas, debemos considerar que, de no existir una macroeconomía, es imposible considerar una reestructuración de lo que se considera el principio y fin de las cosas en la economía de un país. A mediados del siglo XX, resultaba sencillo contestar a preguntas como, ¿qué es lo que causa las fluctuaciones del producto y el desempleo?, y se buscaba la respuesta política adecuada del porqué de esas fluctuaciones dentro de las posibilidades de cada país, de acuerdo al estado general de su economía. Cuando apareceen esa época la firma del Acuerdo de Bretton Woods comenzando la llamada golden age (edad de oro: 1945 a 1973), da lugar a un importante crecimiento económico, donde reaparece también el estado benefactor asociado a la etapa de intervención estatal en la economía que surge con la gran depresión del 30 y se afianza, con la terminación de la Segunda Guerra Mundial, con el nacimiento del estado keynesiano, entendido en su dimensión económica. El Estado benefactor, también llamado "de bienestar" desarrollado, ha sido una de las marcas distintivas de la edad de oro. Así comienza la tercera crisis del capitalismo que, se caracteriza, por la estanflación (alto desempleo e inflación de la década del setenta). Por todo lo expuesto, la estanflación es un concepto económico que implica la aceleración de la inflación coexistiendo con tasas de desempleo elevadas. El término nació en 1965, y fue acuñado por el entonces ministro de Finanzas británico, Ian McLeod como fusión de las palabras estancamiento e inflación. En otras palabras, la estanflación surge cuando la economía de un país se encuentra en recesión y a la vez se encarece el costo de vida. En los últimos prácticamente 20 años, se vienen aplicando las mismas políticas económicas monetarias, con algunas variantes, que nunca llegaron a cumplir con el efecto deseado, de poder encauzar la política monetaria para que no sea la que maneje la economía. Los actuales resultados demuestran que no sirven, ante la falta de credibilidad de los gobernantes.Ya se habló en algún momento que debería realizarse un movimiento disruptivo, que permita generar nuevas posibilidades. Se debe producir un cambio total que rompa con antiguas estructuras perimidas reinventando y adaptando la economía a la realidad de un mundo cambiante. Y todo con una única y absoluta realidad, la unión de todos los argentinos bajo una misma bandera, que finalmente castigue a los culpables si los hay y ensalce a quienes tienen la virtud de generar autoridad por el servicio, y no usar el servicio para producir su propio beneficio. Analicemos. ¿Tenemos "aceleración de la inflación"?: sí; ¿Tenemos "tasas de desempleo elevadas"?: sí; ¿Tenemos "decrecimiento económico"?: si. Existe un nombre específico para lo que sucede en la economía de Argentina, definitivamente parecería ser este: estanflación. La estanflación en un país es la combinación de inflación y decrecimiento económico. Dicho fenómeno mezcla estos dos conceptos, que cuando se producen a la vez son devastadores para la economía. Viendo la realidad, no se puede dejar de considerar la poca dedicación y vocación de servicio de las autoridades civiles, ante la continua desidia por la solución de los problemas diarios de la convivencia ciudadana, desamparando a quien detenta derechos constitucionales, ante acciones inconstitucionales y delictivas de delincuentes cubiertos por un obscuro amiguismo político o, quien debe imponer la ley, tan solo mira hacia otro lado. No se puede decir que no soy político, porque el hombre es un ser político por naturaleza. Pero como ciudadano que considera que todos somos iguales ante la ley, me preocupa la falta de consideración demostrada por civiles que están actuando en puestos políticos y son funcionarios elegidos por el voto popular, debiendo cumplir su juramento, buscando generar una mejor calidad de vida para todos los argentinos de hoy y de siempre, que depositaron en ellos la confianza de su voto delegándoles parte de sus derechos. Rompamos hoy los lazos de la discordia y del revanchismo que ata nuestros corazones. Todos somos iguales ante Dios y ante la ley. Solo nos falta perdonar y aplicar la justicia con la venda en los ojos tal cual se representa. (Fuentes: Wikipedia; Economipedia; Macroeconomía-F.Jimenez-PUCP; AmFin)

