SE HABILITAN OTRAS BAJADAS DE EMBARCACIONES: Debido al decreto 568/20 el Intendente Osvaldo Raúl Cáffaro de la localidad de Zárate habilitó la navegación a partir del jueves 8 de Octubre, SOLO PARA PESCA DEPORTIVA y para personas que tengan que realizar tareas o actividades agrícolas ganaderas por este medio de locomoción. De esta manera dábamos a conocer que el Camping Recreo Keidel por encontrarse en el partido de Zárate habilitaba entonces la bajada de embarcaciones desde las 8 hasta las 19 horas a partir del sábado 10 del corriente. Ahora la delegación de Prefectura Naval Argentina ubicada en el Paraná Guazú y arroyo Brazo Largo dependiente de la Prefectura de Zárate, habilitó por este mismo decreto las bajadas de lanchas de las guarderías que se encuentran sobre el Paraná Guazú en la margen de la costa de Entre Ríos ya que estas dependen de esa delegación de prefectura. El máximo de personas a embarcar es de dos por embarcación. Las bajadas y salidas son programadas, con previo llamado a la guardería y reservando día y horario ya que de lunes a viernes tienen permitida la bajada de 15 embarcaciones por día mientras que sábados, domingos y feriados solo 10 embarcaciones por día. La navegación permitida es solo sobre el Paraná Guazú desde la Isla La Paloma ubicada en el km 162 hasta la Botija ubicada en el km 188,500. ESQUINA SE MANIFIESTA: Nos llega la información de que con fecha 15 de octubre de 2020 los operadores turísticos de la localidad de Esquina, provincia de Corrientes elevaron a las autoridades el siguiente petitorio: "Reunidos los operadores Turísticos de esta ciudad, solicitamos a las autoridades de la Provincia de Corrientes lo siguiente: 1: Designar y promulgar fecha de apertura a la pesca turística. 2: Los presentes y firmantes solicitamos el 1 de Noviembre. 3: los presentes y firmantes esperan respuesta hasta el 21-10-2020. 4: Los presentes y firmantes organizaran una movilización por la ciudad con todos los operadores turísticos, guías de pesca y ciudadanos en general con la consigna queremos trabajar, con protocolo y todas las medidas sanitarias correspondientes, comprometiéndose a disponer las formas de control epidemiológico por parte del Comité de Crisis. 5: De no tener una respuesta satisfactoria para el día 21-10-2020 realizaremos la manifestación informando a todos los medios, redes sociales, informativos y ciudadanos en general, el objetivo de la manifestación. 6: Solicitamos al Comité de Crisis determinar la o el porcentaje de pescadores por operadores turísticos". SANTA TERESITA: El amigo, guía de pesca y colaborador de nuestro programa Cristian Maus desde el partido de la costa nos informa que en Santa Teresita se mantiene libre la pesca de costa y de muelles, también por el ingreso de Mar de Ajo pueden llegar a la laguna la Salada de Madariaga por los pesqueros cinco soles o Chiozza donde se están pescando muy buenos pejerreyes únicamente los fines de semana con cupos restringidos por encontrarnos en veda de esta especie. En cuanto a la pesca de costa desde Santa Teresita se están dando lindas corinas. La carnada principal para esta especie son langostinos y anchoas, dándose también algunos chucos de muy buenos portes. Desde el muelle donde el horario va de 8 a 23 horas y realmente las mejores pescas se están realizando en horarios nocturnos con pescadillas, corvinas, algunas brótolas y los primeros bagres. En realidad la pesca viene bien desde la costa y muelles al no encontrarse habilitada aún la pesca embarcada. CONCEPCIÓN DEL URUGUAY: Nuestro corresponsal en Concepción del Uruguay, Pablo Fender, nos comenta que, en la última semana mejoró mucho el pique con capturas de bogas y dorados los cuales no superan los dos kilos de peso, con muchas respuestas y capturas de tarariras de diversos portes dentro de los arroyos de la zona tanto con carnadas como con señuelos. En líneas generales se activó la pesca de casi todas las especies. En cuanto al río, si bien se encontraba muy bajo con estas últimas tormentas y sudestada hubo un repunte del agua la que se encuentra bastante clara. PARANÁ GUAZÚ: Veníamos con un Guazú en donde el agua estaba clara pero muy baja, la que se incrementó en estos últimos días debido a la fuerte sudestada reinante. El fin de semana muchas embarcaciones salieron de las distintas guarderías y fondearon en las inmediaciones del Helgue en busca de bagres de mar. Un fin de semana en donde la pesca de esta especie no fue pareja con embarcaciones que registraron más capturas que otras, pero como siempre digo mucho depende de los equipos y más que nada de los plomos utilizados para lograr hacer fondo en más de 20 o 25 metros de profundidad, los bagres de mar están tomando muy bien anchoítas, calamares y sardinas. Por nuestra parte en una breve visita al Guazú de unas tres horas nos encontramos con respuestas de excelentes bagres amarillos, en una jornada de mucho viento Noreste con aguas muy agitadas, no habiendo registrado piques ni capturas de otras especies, por comentarios el pique esta de noche más que nada con lo que a bogas se refiere. PARANÁ DE LAS PALMAS: Por el Palmas y antes de las lluvias el pique estaba un tanto remiso con posibilidades de capturas de porteñitos y algunas lindas bogas y carpas. Por la zona del Canal Alem las respuestas de tarariras entre los juncales y zanjas divisorias de islas estaba a la orden del día más que nada con aguas baja y el viento Norte y Noreste que tuvimos, las mismas están tomando muy bien todo tipo de ofrecimiento y dándose tanto con carnada como en baitcasting. En nuestro programa televisivo Nº850 de esta semana te mostramos las mejoras del Camping Recreo Keidel, Aldo Bigatton de Laguna Larga Córdoba continua mostrándonos la gran variedad de boyas artesanales para pesca de pejerrey que confecciona, Jorge Daniel Aguirre esta semana nos enseña a pintar nuestros señuelos. Como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos TV 2020 a la que se le suma la galería de videos TV enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con programación especial por la cuarentena con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno



Juan Cruz Piris con su captura de una hermosa tararira con baitcasting en el Canal Alem.



