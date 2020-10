La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 22/oct/2020 Primera Nacional:

El mediocampista no iba a ser tenido en cuenta por De la Riva y llegó a un acuerdo con el club para finalizar su contrato. Subirían dos nuevos juveniles al plantel de Primera. En las últimas horas se confirmó una noticia que no sorprendió en el mundo Villa Dálmine: el mediocampista Denis Brizuela (23 años) rescindió su contrato y ya no continuará en el plantel. "Hoy me toca despedirme del club. Agradecido con toda la gente que trabaja en la institución, mis compañeros y los hinchas por dejarme ser parte desde el momento que llegué. Me llevo los mejores recuerdos", escribió el zurdo en su cuenta de Twitter a manera de despedida. Su salida del Violeta parecía inevitable después que Felipe De la Riva le informara que no iba a ser tenido en cuenta en este proceso. Sin embargo, sin ofertas ante la incertidumbre que generó la pandemia, el mediocampista continuó entrenando en el predio Héctor Fillopski junto al resto del plantel (por momentos lo hizo aparte) e, incluso, fue parte de las prácticas de fútbol y de los amistosos (en vez de jugar como mediocampista lo hizo como lateral por izquierda para el equipo suplente). Brizuela había llegado a Villa Dálmine desde la Reserva de Banfield, aunque ya había debutado en Primera División en Deportivo Merlo con apenas 19 años. Y en el inicio de la pasada temporada, Lucas Bovaglio le dio la titularidad como volante interno izquierdo en su 4-3-3 inicial. Sin embargo, el zurdo no rindió y terminó siendo relegado por Facundo Affranchino y Brian Orosco. Por eso, en su paso por el equipo de nuestra ciudad sumó apenas ocho partidos. Tras su salida y teniendo en cuenta la falta de marcadores laterales naturales para la formación suplente (Juan Ignacio Varela y el propio Brizuela, ambos mediocampistas, ocuparon esas posiciones), en los próximos días se sumarían dos nuevos juveniles al plantel de Primera: Francisco Nievas (categoría 2001) y Daniel Encina (se incorporó a las divisiones inferiores del Violeta tras quedar libre en Newells). Mientras tanto, el plantel realizó ayer un nuevo entrenamiento en el predio Héctor Fillopski y está a la espera de la evolución de las condiciones climáticas para confirmar el amistoso que disputaría mañana sábado frente a Platense en el predio de la Asociación Argentina de Árbitros, donde se utilizaría el VAR por primera vez bajo la órbita de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



EL ZURDO FUE TITULAR EN EL INICIO DEL CICLO DE LUCAS BOVAGLIO, PERO NUNCA PUDO AFIANZARSE. SIGUEN LOS AMISTOSOS Ayer, cuatro equipos de la Primera Nacional disputaron encuentros amistosos frente a conjuntos de la Liga Profesional: Belgrano de Córdoba derrotó 3-0 a Godoy Cruz con un gol de Pablo Vegetti y un doblete de Marcelo Estigarribia (ex Villa Dálmine); Agropecuario de Carlos Casares venció 1-0 a la Reserva de Lanús con un tanto de Brian Blando; Estudiantes de Río Cuarto cayó 3-1 frente a Estudiantes de La Plata; y Atlético Rafaela, equipo dirigido por Walter Nicolás Otta, perdió por el mismo resultado ante Colón de Santa Fe.

