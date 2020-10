La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 22/oct/2020 Breves: Fútbol

CON REFUERZO Y SIN URGENCIAS Después de presentar ayer al mediocampista Diego "Pulpo" González como nuevo refuerzo, Boca Juniors (11 puntos) recibirá hoy desde las 21.30 horas a Caracas de Venezuela (7) en el cierre del Grupo H de la Copa Libertadores, sabiendo que ya tiene garantizado el primer puesto. A la misma hora, Libertad (7) será local en Asunción ante Independiente Medellín (3), esperando que el Xeneize le dé una mano para allanar su camino a los Octavos de Final. El delantero campanense Adrián Martínez está entre los convocados del conjunto paraguayo, que en las últimas horas incorporó al lateral izquierdo Leonel Vangioni. Hoy también finaliza el Grupo E: desde las 21.30 horas se enfrentan Gremio de Porto Alegre (10) vs América de Cali (5) y Universidad Católica de Chile (4) vs Inter de Porto Alegre (8). A RACING NO LE ALCANZÓ En el cierre del Grupo F y con el campanense Leonardo Sigali como titular, Racing Club le ganó 2-1 a Estudiantes de Mérida como local con goles de Lisandro Melgarejo y Matías Rojas (Héctor Fértoli falló un penal). Sin embargo, la victoria no le alcanzó a La Academia para quedarse con el "1" de la zona, dado que Nacional de Uruguay venció 2-0 a Alianza Lima, también llegó a los 15 puntos y lo superó por diferencia de gol (+6 contra +5). Así, el conjunto de Avellaneda podría ser rival de Boca o River en Octavos de Final. TIGRE FUE GOLEADO En Brasil no hubo milagro para Tigre, que perdió 5-0 ante Palmeiras (ganador del Grupo B con 16 puntos) y se despidió de esta Copa Libertadores con apenas un punto en su haber. En el Matador atajó Felipe Zenobio, juvenil de 20 años, quien es el cuarto arquero del plantel (Marinelli y Wolff dieron positivo de coronavirus; y Navarro está lesionado) y se dio el gusto de contenerle un penal a Luiz Adriano. En el otro duelo de esta zona, Guaraní derrotó 3-2 como visitante a Bolívar y terminó 2º con 13 puntos. En tanto, por el Grupo A, Flamengo venció 3-1 a Junior de Barranquilla y se quedó con el primer puesto (15 puntos), postergando a Independiente del Valle (12), que superó 2-0 a Barcelona de Guayaquil. FESTEJÓ "FONITO" Por la segunda fecha de la segunda etapa de la Serie A de Ecuador, Deportivo Cuenca, equipo en el que juega el campanense Diego Dorregaray, superó 2-1 a Liga de Portoviejo y cortó una racha de catorce partidos sin triunfos: el último había sido por la segunda fecha de la primera etapa, justamente ante el mismo rival, el pasado 21 de febrero. "Fonito" fue titular y disputó los 90 minutos. Los dos goles de Cuenca los marcó el argentino Lucas Mancinelli, mientras que "el Polaco" Francisco Fydriszewski (ex Villa Dálmine) había abierto la cuenta para Liga de Portoviejo. Hoy, el Expreso Austral, que ahora es dirigido por Guillermo Duró, enfrentará a Universidad Católica por la tercera fecha. CHAMPIONS LEAGUE Ayer se cerró la primera fecha de la Champions League, en una jornada en la que se dieron dos gritos argentinos: Alejandro "Papu" Gómez convirtió para la goleada del Atalanta (4-0 sobre el Midtjylland de Dinamarca como visitante) y Sergio "Kun" Agüero anotó de penal para el triunfo de Manchester City (3-1 ante Porto como local). Además, también jugaron: Real Madrid 2-3 Shakhtar, Ajax 0-1 Liverpool (gol en contra de Nicolás Tagliafico), Bayern Munich 4-0 Atlético Madrid, Inter 2-2 Borussia Monchengladbach, Olympiakos 1-0 Marsella y Salzburgo 2-2 Lokomotiv Moscú. EUROPA LEAGUE Hoy comienza la fase de grupos con 24 partidos (son 12 zonas de cuatro equipos, dado que en los 16vos de final se suman ocho desde la Champions League). Los duelos más destacados son: Bayern Leverkusen vs Niza (13.55, ESPN), Napoli vs AZ Alkmaar (13.55, Fox Sports), Celtic vs Milan (16.00, ESPN), Rapid Viena vs Arsenal (13.55, ESPN), Young Boys vs Roma (13.55, Fox Sports), Tottenham vs LASK (16.00, ESPN) y Villarreal vs Sivasspor (16.00, Fox Sports).



