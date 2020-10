La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 23/oct/2020 Abrazo simbólico al Hospital San José







Fue organizado por los profesionales de la institución, luego de la agresión que recibiera una médica días atrás. También solicitaron a la población que extreme las medidas de cuidado frente al COVID. "Tengan en cuenta que vamos a tener que seguir conviviendo con el virus pero en un marco de distanciamiento social, de uso de barbijo, de lavado de manos… pero sobre todo que tomen conciencia de que nosotros tenemos un límite humano", señaló la Dra. Alejandra Pavese. Ayer al mediodía tuvo lugar sobre la vereda del Hospital San José un abrazo simbólico al edificio protagonizado por los profesionales del nosocomio. La manifestación, por momentos bajo la lluvia, fue en respuesta a la agresión física que sufriera una doctora María Eugenia Aldecoa al comunicar el fallecimiento de un paciente a sus familiares, el lunes de la semana pasada. "Nos apena muchísimo y nos parece algo terrible lo que pasó. Tiene que haber un punto de inflexión. Por eso, le pedimos a toda la comunidad que valore, respete y cuide al personal de salud", señaló la Dra. Pavese, jefa del Laboratorio, que hizo de portavoz. Estamos en un momento terrible: la pandemia no amaina (…) gran parte del personal se ha enfermado y el stress genera que nos sigamos enfermando porque eso disminuye las defensas. Y todo el resto se tiene que quedar en la trinchera, trabajando, como pueda para cubrir a sus compañeros para llevar adelante esta tarea que es titánica. Les pedimos por favor a la población que se cuide, que tengan en cuenta que vamos a tener que seguir conviviendo con el virus pero en un marco de distanciamiento social, de uso de barbijo, de lavado de manos… pero sobre todo que tomen conciencia de que nosotros tenemos un límite humano", advirtió. "Acá se está haciendo todo lo posible para poder dar la mejor atención, la mejor solución, el acompañamiento, pero a la vez la gente tiene que saber que mucho personal está muy cansado, y están conviviendo con una situación de impotencia en algunos servicios, donde atienden durante muchísimos días a personas que finalmente fallecen. Hay un gran sufrimiento, y encima tener que sufrir una agresión física y verbal, que ya la habían experimentado varios profesionales ante el simple hecho de tener que dar un parte médico, es algo que no podemos aceptar. Por eso le pedimos a todos que nos cuiden: que cuiden nuestra moral, que cuiden al trabajador de la salud en su integridad. En definitiva, que nos valoren, que sepan que estamos acá al servicio de todos, para atenderlos, pero también necesitamos que los vecinos nos cuiden y nos valoren", señaló Pavese y agregó: "Estamos acá trabajando, con mucho compromiso y esfuerzo. Técnicos, enfermeras, camilleros… todo el personal de todas las áreas, realmente lo hacen con amor, dedicación y entrega. Y eso tiene que ser valorado. Ya que no se las puede premiar, por lo menos tiene que poder trabajar en paz y lo mejor que se pueda".

