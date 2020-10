La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 23/oct/2020 Becas 2020:

Paolo Rocca participó de un acto de reconocimiento a estudiantes secundarios y universitarios de carreras de Ingeniería y Geociencias de diversas comunidades de todo el país; el programa contempló este año una inversión de más de 67 millones de pesos. La Organización Techint distinguió a más de 1250 alumnos con desempeño académico de excelencia tanto de escuelas secundarias -de 17 comunidades de 8 provincias del país en las que las empresas de la Organización tienen presencia- como universitarios de 18 universidades de 8 provincias del país. En el evento participaron de modo virtual todos los alumnos y sus familias y directivos de las escuelas. En forma presencial, en la Escuela Técnica Roberto Rocca, de Campana, estuvieron Paolo Rocca, presidente de Organización Techint; Mateo Salvatto, creador de ¡Háblalo!, la app que ayuda a personas con discapacidad en el habla, y Valentina Avetta, ex becaria del programa y Diego Golombek, Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Técnológica (INET) del Ministerio de Educación, vía zoom. En el acto, Rocca reconoció la dedicación y la constancia de los alumnos premiados: "Obtener las becas ha sido complejo para cada uno de ustedes, requirió renuncias, sacrificios, esfuerzos, pero quiero felicitarlos y que se sientan orgullosos de lo que han logrado", afirmó. Por su parte, Golombek sostuvo: "La educación técnica es fundamental, y es lo que nos permite pensar que hay un futuro en el desarrollo productivo. Una beca significa que alguien te está mirando y valora lo que hacés. Si estamos de acuerdo en que la única salida es el desarrollo productivo, necesitamos más y mejores técnicos y técnicas. Hay un montón de pibes y pibas que están haciendo cosas increíbles y hay que reconocerlos y decirles: vayan por acá que están haciendo las cosas bien". Los programas de becas, que incluyeron a 1022 estudiantes secundarios y a 240 universitarios, implicaron una inversión anual de más de 67 millones de pesos. Las becas consisten en una entrega de dinero tanto en el caso de los estudiantes secundarios como en el de los universitarios, para acompañarlos en sus estudios. En las becas secundarias se trata de un monto total de $36.000 anuales, mientras que para los estudiantes universitarios es un monto promedio de $128.000. "Techint se ha construido en esta visión de que reconoce el esfuerzo individual y la capacidad de desarrollar los talentos. Cada uno de nosotros tiene su talento, el tema es identificarlo, entenderlo, cualquiera que sea, en la mecánica, en la matemática, la música, el diseño, la ingeniería. Esto es lo que da sentido a la vida. Es una característica fundacional de la Organización Techint y viene de la cultura y de la visión que tuvo mi abuelo cuando creó la empresa", dijo Rocca. Becas a alumnos de nivel universitario Desde el año 2004, a través del otorgamiento de Becas a estudiantes universitarios, se contribuye al desarrollo de los recursos humanos en los campos de la ciencia, la ingeniería y la tecnología. Este año, se entregaron 240 becas a estudiantes que cursan las carreras de Ingeniería electromecánica, mecánica, eléctrica, electrónica, en petróleo, Ingeniería en materiales y Geociencias de 18 universidades de 8 provincias del país. Además, se busca acompañar a los estudiantes a lo largo de su carrera, tanto con un seguimiento académico como con la realización de actividades de conocimientos de la industria, acercándolos a profesionales referentes de su carrera, haciendo visitas a las plantas industriales de las empresas y realizando actividades de capacitación que buscan darles apoyo para su futura inserción laboral. Becas a alumnos de nivel secundario El Programa de becas a estudiantes secundarios es uno de los que más tradición tiene en la Organización Techint y cuenta con presencia a nivel mundial. Comenzó a implementarse en 1976 en Argentina, entregándose exclusivamente a hijos de empleados de la compañía, y en 2006 se abrió a todos los estudiantes de las comunidades en las que las empresas de la Organización Techint están presentes. Este año se entregaron 1022 becas a estudiantes de nivel secundario que demostraron excelencia académica y compromiso con su estudio, de 7 provincias del país. Encuentro De la ceremonia participó Valentina Avetta, de 21 años, ex becaria secundaria, y actual estudiante de bioingeniería en la Universidad Nacional de Entre Ríos, quien contó su experiencia. Avetta es insulinodependiente y está desarrollando un dispositivo para indicar la pérdida de la cadena de frío de la insulina. "Uno de los valores más importantes es enseñarles a los jóvenes que ellos pueden hacer las cosas por ellos mismos, que pueden crear soluciones, y motivarlos para que pueden hacer lo que quieran", afirmó. Además, estuvo presente Mateo Salvatto, de 21 años, Campeón Nacional e Internacional de Robótica y creador de ¡Háblalo!, la app que ayuda a personas con discapacidad en el habla. Salvatto coincidió en que es clave la motivación, el trabajo en equipo, la colaboración y la curiosidad para continuar aprendiendo. "Este tipo de becas muestran el apoyo a esos chicos que quieren una comunidad mejor y no siempre se les pone el foco. La Organización Techint reconoce a 1200 más de esos chicos y chicas que buscan cambiar su comunidad y lograr un futuro mejor". "No vamos a resolver la inequidad del país con una beca, pero sí vamos a lograr que esos 1200 pibes sigan persiguiendo el sueño", finalizó Golombek. Visión de largo plazo La inversión en el área de Relaciones con la Comunidad acompaña las operaciones de la Organización Techint y refleja los valores que la distinguen desde hace 70 años. Los programas de becas educativas se enmarcan dentro del conjunto de acciones que se llevan adelante para el desarrollo de las comunidades en Argentina, con un foco central en la educación. Cuentan con el apoyo de la Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca y el patrocinio de las compañías Tenaris, Ternium, Techint Ingeniería y Construcción, Tecpetrol y Exiros. En los últimos diez años, la Organización Techint invirtió en el orden de 100 millones de dólares en estos programas en el país. Entre los principales programas globales de impulso a la educación se encuentran la Red de Escuelas Técnicas Roberto Rocca, cuyo foco es promover la excelencia académica e igualdad de oportunidades (una de las escuelas es donde se realizó la parte presencial del acto, en Campana); el programa Gen Técnico, que busca fortalecer el desarrollo de las habilidades 4.0 en secundarias técnicas, brindando equipamiento, capacitaciones y prácticas profesionalizantes; el programa ExtraClase, de educación no formal en Ciencias, Tecnología, Matemática y Arte; y el programa Voluntarios en acción, a través del cual los empleados de las empresas y sus familias se unen para transformar su comunidad, con foco en mejorar las escuelas. Además, a través de donaciones a la Fundación Cimientos, se becan anualmente a 200 alumnos de escuelas secundarias, en situación de vulnerabilidad. Datos de interés En los últimos 10 años, la Organización Techint entregó más de 7.700 distinciones a estudiantes secundarios en la Argentina. En 2020, se otorgaron 1022 becas a estudiantes secundarios, de las cuales 62% corresponde a mujeres y 38% a hombres; el 60% fueron para alumnos de Escuelas Técnicas. Los becados secundarios pertenecen a 17 comunidades de 7 provincias argentinas: San Nicolás, Ramallo, Zárate, Campana, Villa Constitución, Ensenada, General San Martín, Aguarague, Florencio Varela, Villa Mercedes, Comodoro Rivadavia, Catriel, Senillosa, Añelo, Bahía Blanca, Rosario, Neuquén. Con respecto a las becas universitarias, fueron distinguidos 240 estudiantes de 11 carreras de Ingeniería y Geociencias de 18 universidades de 8 provincias de Argentina. Entre los becados, un 75% son hombres y un 25% son mujeres.

