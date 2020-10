Con Alejo Sarna al frente, lanzan la Corriente Militante Lealtad Campana

Es una línea nueva línea dentro del Frente de Todos. A nivel provincial la lidera el legislador Adrián Grana, que se distanció de Martín Sabbatella.

A 16 años de su fundación, el espacio progresista Nuevo Encuentro está en crisis. Martín Sabbatella, exintendente de Morón y uno de los aliados más importantes de Cristina Kirchner durante el último tramo de su presidencia, perdió el apoyo de dos importantes dirigentes, un hecho que ha tenido repercusión también en la política de nuestra ciudad.

Sucede que Andrea Conde, diputada porteña, y el legislador bonaerense Adrián Grana, decidieron dejar el espacio sabbatellista por diferencias con sus líderes. Según trascendió, Conde partió al Movimiento Evita y Grana lanzó la Corriente Militante Lealtad, que en Campana tiene su referente en Alejo Sarna.

Los corrimientos no fueron comunicados de manera oficial, aunque si han sido confirmados por sus protagonistas locales. No está claro si Nuevo Encuentro sigue o no contando con representación política en nuestra ciudad.

Sarna optó por acompañar a Grana en la construcción de Corriente Militante Lealtad debido a su convicción en las políticas de los gobiernos del Frente de Todos, espacio que integra y dentro del que busca ampliar su participación. Según trascendidos, la nueva línea reconoce el liderazgo de Cristina Kirchner y la conducción política de su hijo Máximo.

El "cisma" en Nuevo Encuentro obedece a la cerrazón política Sabbatella, de acuerdo a los sectores críticos que lo abandonaron. La ida de Grana, último gran golpe para el partido, se debió a un supuesto "golpe institucional" contra la mesa de conducción bonaerense de Nuevo Encuentro a manos del propio Sabbatella y su pareja, Mónica Macha.

Grana denunció un "bochornoso e inesperado acto fraudulento el que utilizaron para descabezar la conducción provincial" en el marco de una movida "ilegítima e ilegal" que comparó con "la intervención de Servini de Cubría y Barrionuevo al PJ presidido por el compañero Gioja".