La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 23/oct/2020 Opinión:

Recuerden este mes; octubre 2020

Por Ruben Dusac











Ruben Dusac

Hoy tomaba un café con un amigo, y charlábamos de los vaivenes de la política, Recordábamos grandes acuerdos políticos entre dirigentes del PJ y la UCR. Por supuesto lo que se pactaba y se decía se respetaba a rajatablas y a nadie se le ocurriría no cumplir, ni denunciar, o ver la forma de encontrar una prueba para desacreditar a uno o al otro. Lo que se pactaba se cumplía. Ahora todo cambio. Sabemos que todos desconfían de todos. Tal es así que, un dirigente le dice al otro ¿Es verdad que "C" quiere saber si ya pudieron averiguar y hay documentación que comprometa a "H"? Porque este tiene que pagar con la misma moneda y de la misma forma con la que apretó al jefe para llegar donde llego. Por supuesto, todo se sabe y los bandos divididos hacen que comiencen a operar. Amigos de…, contra los beneficiados de..., y estos contra los enojados de…. Y son de la partida también los que traicionan a "C" y a "H", porque NO cumplieron con lo prometido, ya que al perder las elecciones se les hizo difícil poder conseguir los fondos prometidos para saldar los favores realizados. Hoy estamos parados arriba de un polvorín, que si explota dispersara moléculas que comprometerían a muchos dirigentes, que no son muy conocidos por no ser habitantes de la región. Solo para entendidos... Ruben Dusac - Periodista

Opinión:

Recuerden este mes; octubre 2020

Por Ruben Dusac

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar