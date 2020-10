La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 23/oct/2020 Christian Amaya:

"No sabemos si Cantlon está bien de la cabeza por las cosas que dice"







Así lo indicó el concejal de Juntos por el Cambio, Christian Amaya, quien aseguró que le llama la atención las "mentiras que dice constantemente". El concejal de Juntos por el Cambio, Christian Amaya, cuestionó a su par vecinalista Cantlon: "No sabemos si Cantlon está bien de la cabeza por las cosas que dice, es llamativo las mentiras que sale a decir constantemente". Además, sostuvo que "de tantas mentiras, se olvidó que por un fallo judicial, debemos disponer los residuos en el CEAMSE porque es el único lugar habilitado por la Provincia". En este sentido, el edil recordó que un tiempo atrás, la Justicia clausuró el predio de Cóncaro, lo que obligó a Campana y Zárate volcar la basura en José León Suárez. "Eso no se hace porque se quiere, sino porque hay una orden judicial para hacerlo y si Cantlon conoce algún lugar legal para disponer los residuos, que lo haga saber inmediatamente así nos ahorramos el dinero del traslado", enfatizó Amaya. "Económicamente, volcar los residuos en el CEAMSE es muy costoso, pero es el único lugar donde la OPDS nos permite", explicó Amaya al tiempo que dijo: "En vez de proponer alternativas para reducir el gasto de traslado, Cantlon trata de ensuciar con mentiras la única opción que tenemos para disponer nuestros residuos".

Concejal de Juntos por el Cambio, Christian Amaya



Christian Amaya:

"No sabemos si Cantlon está bien de la cabeza por las cosas que dice"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar