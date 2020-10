La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 23/oct/2020 Efemérides del día de la fecha, 23 de octubre







DÍA MUNDIAL DE ACCIÓN PARA LA SUPERVIVENCIA INFANTIL Instituido por SavetheChildren, en el marco de la campaña "Cada uno cuenta", en este día se incentiva a los Estados a hacer una prioridad política detener la mortalidad infantil y materna. Generalmente, estas muertes son ocasionadas por causas prevenibles como la neumonía, la diarrea, las complicaciones en los partos y la desnutrición por lo que se insta a los países a asegurar el acceso al agua potable, alimentos saludables y la atención médica. Según UNICEF, en el año 2019, aproximadamente 5,2 millones de niños menores de 5 años fallecieron por causas prevenibles; por otra parte, se estima que cada 13 segundos fallecen recién nacidos y cada hora 33 mujeres no sobreviven al parto. Asimismo, si no se logra una mayor inversión en salud se estima que alrededor de 48 millones de niños menores de 5 años pueden morir entre 2020 y 2030. Este año, el brote de Covid-19 a nivel mundial, empeora esta situación puesto que la saturación de los hospitales impide que se atienda adecuadamente a los niños e infunde miedo en las embarazadas de parir allí y contraer el virus. Al respecto, HenriettaFore, directora ejecutiva de UNICEF, manifestó: "necesitamos trabajar juntos para abordar las necesidades inmediatas causadas por la pandemia, a la vez que fortalecemos los sistemas sanitarios. Solo así podremos proteger y salvar vidas". BERNARDO HOUSSAY ES GALARDONADO CON EL PREMIO NOBEL DE FISIOLOGÍA Y MEDICINA Hace 73 años el doctor Bernardo Houssay se convertía en el primer latinoamericanoen ser galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. El mismo le había sido otorgado por sus descubrimientos del rol que desempeñan las hormonas de las glándulas pituitarias en la regulación del azúcar en sangre.Graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) con Honores por su tesis "Estudios sobre la acción de los extractos hipofisarios: ensayos sobre la fisiología del lóbulo posterior de la hipófisis", Houssay dedicó su vida a la investigación y la docencia remarcando la importancia de la investigación científica para el desarrollo del país: "la ciencia no tiene patria, pero el hombre de ciencia la tiene. Por mi parte no acepté posiciones de profesor en los Estados Unidos y no pienso dejar mi país, porque aspiro a luchar para contribuir a que llegue alguna vez a ser una potencia científica de primera clase". La creación del Instituto de Fisiología en la Facultad de Medicina de la UBA, el Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) son parte de su legado. SE LANZA "HELLO" Un día como hoy en el año 2015, Adele lanzaba la canción "Hello". Compuesta por la cantante británica junto a Greg Kurstin y perteneciente al álbum "25" (2015), la canción significó el retorno de Adele a la industria musical tras 4 años alejada de los escenarios: "´Hello´ se trata de querer estar en casa y llegar a todos los que he lastimado, incluyéndome a mí misma, y disculparme por ello".





