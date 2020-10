P U B L I C









Como médicas especialistas en diagnóstico por imágenes consideramos como pilares de la detección temprana la visita periódica al médico de cabecera o ginecólogo, el autoexamen mamario y la realización de los distintos métodos imagenológicos que tienen como objetivo principal la detección de lesiones malignas iniciales. La mamografía digital es el método utilizado como screening para la detección de cáncer de mama y ha aumentado su capacidad diagnóstica en más de un 35% en comparación con el método analógico gracias a su elevada sensibilidad y especificidad. La posibilidad de lectura mamográfica con monitores de alta definición diagnostica aumenta aún más esta capacidad si nos remontamos al pasado. La ecografía mamaria cumple el rol de acompañar a la mamografía en el estudio de la totalidad de la mama utilizándose para la evaluación de lesiones solidas o quísticas que no pueden ser evaluadas mediante la mamografía y sobre todo en las mamas densas o de elevada glandularidad donde la mamografía no es tan sensible. Es fundamental el rol del ecografista a la hora de detectar lesiones que no son palpables o visibles mamográficamente. Asimismo, la ecografía mamaria ha adquirido un papel importante como guía en los procedimientos de punción. La evaluación de ambos métodos por un profesional entrenado permiten la realización de una categorización conjunta conocida como sistema BIRADS (del colegio americano de radiología) que indica al médico derivante cuál es la conducta a seguir en base a los hallazgos. Existen otros métodos que complementan a los anteriormente descriptos como la resonancia con gadolinio y la tomosíntesis o mamografía 3D que nos ayudan a definir una lesión sospechosa o se utilizan como seguimiento en la evolución y control del tratamiento por un cáncer de mama. Gracias al avance de la ciencia, el advenimiento de la era digital y más aún con la mamografía 3D hubo un cambio de paradigma en el diagnóstico incipiente del cáncer de mama cuyo principal beneficio es el salvar vidas. Dra. Pamela Quintian - Médica Especialista en Imágenes, Dra. Mariela Traverso - Jefa de Servicio de Imágenes CMR - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar



La importancia de las imágenes en la detección del Cáncer de mama

