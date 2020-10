La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 23/oct/2020 Breves: Fútbol

23 de Octubre de 2020







MUNDIAL DE CLUBES Luego de conocerse la intención de Liverpool y Manchester United de crear una Premier League Europea, con el propósito de reunir a los equipos más importantes del "viejo continente" en un mismo torneo, Gianni Infantino, presidente de FIFA, salió a bajarle los decibeles a este nuevo proyecto y aclaró que en la casa madre del fútbol anhelan un Mundial de Clubes en el que participen muchos más equipos de lo que lo hacen actualmente. "Para mí no se trata de Bayern Munich contra Liverpool, sino de Bayern contra Boca Juniors", aseguró Infantino. Y agregó: "Como Presidente de la FIFA, me interesa el Mundial de Clubes, no una Superliga Europea. En el futuro quiero que los equipos no europeos también tengan una atracción mundial". RETEGUI, A TALLERES El delantero Mateo Retegui fue cedido a préstamo por Boca Juniors a Talleres de Córdoba hasta diciembre de 2021. Es la segunda vez que el hijo del "Chapa" sale del Xeneize por esta vía, dado que la pasada temporada estuvo a préstamo en Estudiantes de La Plata. RENOVÓ RONDINA Aunque ya tenía un acuerdo de palabra, Sergio Rondina firmó formalmente este martes su renovación de su contrato con Arsenal por 18 meses, hasta diciembre de 2021. En plena pandemia, Unión de Santa Fe había posado sus ojos en el Huevo, pero el exDT de Villa Dálmine decidió seguir en Sarandí. En sus dos etapas en el club del Viaducto, Rondina suma 94 partidos, con 36 triunfos, 27 empates y 31 derrotas. ALARIO, GAICH Y FOYTH En el arranque de la Europa League se dieron tres goles argentinos. Lucas Alario marcó para el triunfo del Bayern Leverkusen, que venció 6-2 a Niza; Adolfo Gaich convirtió su primer tanto oficial para CSKA Moscú, que igualó 1-1 en su visita a Wolfsberger; y en su debut en Villarreal, el defensor Juan Foyth convirtió de cabeza en el 5-3 sobre Sivasspor. Otros resultados destacados de la jornada fueron: Lech Poznan 2-4 Benfica, Napoli 0-1 AZ Alkmaar, PSV 1-2 Granada, Rapid Viena 1-2 Arsenal, Young Boys 1-2 Roma, Celtic 1-3 Milan, Dinamo Zagreb 0-0 Feyenoord, Leicester 3-0 Zorya Lugansk, Sparta Praga 1-4 Lille y Tottenham 3-0 LASK JUEGA EL LEEDS En el inicio de la sexta fecha de la Premier League, Leeds United visita hoy al Aston Villa desde las 16.00 (hora argentina). El equipo que dirige Marcelo Bielsa buscará recuperarse de la derrota sufrida ante Wolverhampton, mientras Aston Villa (donde ataja Emiliano Martínez) intentará estirar su arranque perfecto: lleva cuatro victorias en cuatro partidos, con 12 goles a favor y solo 2 en contra. ESPAÑA: INICIA LA 7ª La séptima fecha de La Liga de España se pondrá en marcha hoy con el duelo entre Elche (equipo dirigido por el argentino Jorge Almirón) y Valencia. Ambos conjuntos suman 7 puntos, aunque el Elche tiene dos partidos pendientes. MÁS LIGAS EUROPEAS Este viernes también comenzarán nuevas fechas en otras tres de las principales ligas europeas: en Italia se enfrentan Sassuolo vs Torino por la quinta fecha de la Serie A; en Alemania, Stuttgart recibe a Colonia por la quinta fecha de la Bundesliga; y en Francia, el Rennes será local ante Angers con la posibilidad de quedar como único líder de la Ligue 1.



Breves: Fútbol

23 de Octubre de 2020

