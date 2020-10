La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 23/oct/2020 Automovilismo:

Juan Carlos Bava; "Nos ganó la pasión"







El zarateño no tenía claro si regresaría a la competencia este año. Finalmente, no solo estuvo en el relanzamiento del Turismo 4000 Argentino, sino que se impuso en la primera carrera y también se subió al podio en la segunda. "Ahora vamos a pelear hasta la última carrera", aseguró. El Turismo 4000 Argentino retomó el pasado fin de semana su temporada con una doble fecha en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Y allí, el zarateño Juan Carlos Bava tuvo un gran rendimiento: ganó la primera carrera y terminó tercero en la segunda. Y así avanzó hasta el tercer lugar del campeonato: suma 98 unidades y quedó a 15 del líder, Germán Pietranera. El piloto de la vecina ciudad había dejado entrever mucha incertidumbre respecto a su regreso a la competencia. Por eso, era toda una incógnita saber lo que podía suceder en su retorno. Sin embargo, "Carly" demostró que no se olvidó de nada a pesar de los ocho meses que estuvo sin correr con el Ford. "Arrancamos bien desde el viernes, desde el momento que lo tiramos a la pista. En las pruebas hicimos el mejor tiempo y eso nos dio la tranquilidad de que el auto estaba, que era competitivo. Teníamos un auto lógico para el fin de semana y eso ya me fue dando una cierta tranquilidad", explicó Bava tras bajarse del podio. -Y la primera final terminó cerrando ese concepto: te quedaste con la victoria. -Sí, es cierto. De a poco nos fuimos adueñando de la carrera y la verdad es que nos estaba haciendo falta una victoria para descontar puntos en el campeonato, porque llegamos lejos del primero al fin de semana. Igual, nobleza obliga, el abandono de Pietranera por la rotura hizo que todo fuera más parejo. -¿Es un tema el auto de Pietranera? Parece para otra categoría. -Ja, ja… Qué tema tocaste. Creo que Germán es un gran piloto, que va muy bien y que, en verdad, tiene un auto muy competitivo. De eso no hay dudas. A veces se nos hace difícil correrlo, eso es cierto. Pero habrá que trabajar para estar a su nivel. Acá nada está definido, faltan varias carreras y en el automovilismo nunca esta dicha la última palabra. -En la segunda carrera, su Torino se mostró inalcanzable. -Sí, se escapó y marco la diferencia. Luego, Germán fue regulando y está bien, no tenía demasiado sentido hacer otra cosa. Nosotros lo veníamos corriendo desde atrás porque así lo marca el reglamento y la pelemos desde ese lugar y llegamos al podio, que nos sirvió para sumar puntos y quedar a solo a quince de Germán, lo que marca que estamos ahí, faltando todavía varias carreras. -Lo que viene marca que serán dos carreras por fin de semana. ¿Qué te dice esta propuesta? -Que no hay otra posibilidad, que es un año difícil para el automovilismo y debemos recurrir a esta propuesta. La lógica dice que, por presupuesto, debería haber una sola por fin de semana, pero así no llegarías al cierre del calendario. -En la previa habías dicho que no estabas seguro de volver a correr en lo que quedaba del año y, de repente, ya estabas en La Plata. -Ja, ja… Es verdad: te lo dije en una nota, pero me llamaron los chicos, el auto estaba listo y no te voy a mentir: me gano la pasión que se siente por esto. Dejame que le agradezca a todo el equipo, a Guillén por el motor que me dio, a los hermanos Caggiano por todo el esfuerzo que hacen y a mi familia. Si bien no pudieron estar todos, estuvieron acompañándome. -La siguiente pregunta es si vas a la próxima carrera, pero no sé si me vas a responder con certezas u otra vez con dudas. -Ja,ja,ja… Sí, ahora vamos pelear hasta la última carrera del campeonato. Quedate tranquilo que te voy a cumplir. -Tenés un hermoso trofeo entre manos, ¿ya tiene dueño? -Claro: es para mi mamá Graciela. En el Día de la Madre es el mejor regalo y estoy seguro que ella sabrá valorarlo.



CON UNA VICTORIA Y UN TERCER PUESTO, BAVA SUMÓ PUNTOS IMPORTANTES Y TREPÓ AL TERCER LUGAR DEL CAMPEONATO.



