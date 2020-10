9 organizaciones ambientalistas convocan a movilizarse contra LandNort

Será hoy a las 15.30 horas en el Arco de Campana. Después de haber sostenido una reunión con la Comisión de Ambiente del HCD el pasado 30 de septiembre, y no haberse producido novedades al respecto, las organizaciones de defensa del medio ambiente de Campana y la zona convocan a la comunidad a movilizarse nuevamente solicitando que LandNort no vuelva a instalarse en la ciudad. En el ínterin se produjo una votación en el HCD en contra de la paralización de las obras de LandNort, que había propuesto el bloque de concejales del Frente de Todos. La propuesta fue rechazada por solo un voto diferencia, ya que el bloque de UV Dellepiane acompañó el voto del FdT y la concejal oficialista, de extracción radical, Romina Buzzini se abstuvo. "Los mismos concejales de Juntos por el Cambio que en esa oportunidad votaron a favor de LandNort, en la reunión que habíamos sostenido, en el marco de la Comisión de Ambiente y Salud del HCD, se expresaron en contra de la continuidad de la empresa, por la normativa que no cumple y por los pésimos antecedentes, en realidad un prontuario de delitos contra el ambiente" aseguraron los ambientalistas. "Ya lo habían hecho también un tiempo antes, cuando votaron en contra de prohibir la relocalización de LandNort hasta tanto no remediara el pasivo ambiental dejado en Las Praderas". "Desde mediados de agosto venimos denunciando y accionando contra esta empresa contaminadora ante la pasividad de la Municipalidad". LandNort sigue avanzando Entre tanto LandNort construyó dos "piletones" de unos 15 m de ancho por 100 de largo aproximadamente y una altura de alrededor de 3,5 m. También se observa en el área una canalización subterránea de cerca de 1000 m entre los piletones mencionados y un curso de agua. "En el Acta de Inspección que la Municipalidad elaboró a pedido de los vecinos de la zona se detallan numerosas normas que LandNort aun está tramitando…a pesar de ello le dan vía libre para que avance con las obras". Por otro lado las organizaciones convocantes a la marcha de mañana indicaron que la misma será "a pie, en bicicleta o en auto. Recomendamos barbijo y distanciamiento social atendiendo a los protocolos sanitarios". "Marcharemos desde el Arco hasta la Pza. Eduardo Costa donde realizaremos una asamblea para informar a la comunidad y acordar los pasos a seguir". "A pesar que los concejales de JxC anularon las Audiencias Públicas (cuando votaron rezonificar el Tajiber en diciembre pasado) nosotros vamos a hacerla igual, en la plaza pública" concluyeron los ambientalistas. La ASAC, (Asamblea Socioambiental Campana), Bio Terra, Eco Campana, CELIAC (Centro de Estudiantes de la carrera ambiental de la UNLu); Zarate Recicla, Red Río Luján, Al Ciervo de los Pantanos, Vecinos del Humedal y Red Agroecológica son las organizaciones firmantes.







#Dato ambientalistas convocan a movilizarse contra Landnort. Este sábado a las 15.30 hs. saldrán en caravana desde #ElArcoDeCampana hasta la plaza Eduardo Costa será a pie, en bicicleta o en auto, con carteles. Recomiendan barbijo y distanciamiento social según protocolo. pic.twitter.com/RHb627ET59 — Daniel Trila (@dantrila) October 24, 2020

9 organizaciones ambientalistas convocan a movilizarse contra LandNort

