Cingolani advirtió que no tolerará más inasistencias de miembros paritarios ni cualquier otro tipo de maniobra dilatoria El Gobierno ofreció un bono dividido en seis categorías salariales para el período 2020. En tanto, solicitó considerar cerrada la paritaria del 2019, incorporando al básico los aumentos dados por decreto. La cartera laboral bonaerense reclamó que no haya más dilaciones. La paritaria municipal encaró una nueva recta; solo falta saber si se trata de la final. Lo certero es que hubo avances. El Gobierno ofreció por primera vez un aumento concreto para el período 2020. Se trata de un bono dividido según seis categorías salariales, con mayor impacto en aquellos empleados que menos cobran. El Sindicato se mantuvo firme en su 30 por ciento, pero se llevó la oferta para dirimirla con las bases. La audiencia virtual, llevada a cabo en la mesa abierta por el Ministerio de Trabajo bonaerense a pedido del gremio, dio la oportunidad al delegado regional Darío Cingolani de recordar la vigencia de la Ley 14.656, que en su artículo 57 obliga a ambas partes a negociar "de buena fe". En ese sentido, el funcionario advirtió que no tolerará más inasistencias de miembros paritarios ni cualquier otro tipo de maniobra dilatoria que perjudique el pronto arribo a un acuerdo. El Gobierno municipal comenzó solicitando dar por cerrada la paritaria 2019, incorporando al básico las sumas otorgadas por decreto. En tanto, para el vigente período, propuso el pago de un bono segmentado según la pirámide de ingreso. Así, para quienes cobren más de $60 mil será de $8.000; para quienes estén en la franja comprendida entre los $50.001 y $60 mil, será de $9.500; entre los $35.001 y los $50 mil, será de $11.000; entre $30.001 y $35 mil, $12.500; entre $25.001 y $30 mil, $14.000; y para los sueldos entre $20.001 y $25 mil, $15.500. Según los paritarios del Gobierno, la suba impactará en 217 trabajadores en el caso de la primera categoría; 178 trabajadores en la segunda; 563 en la tercera; 312 la cuarta; 184 la quinta; y 115 trabajadores en el caso de la sexta. Este ofrecimiento abarca a todo el personal de jornada completa. Para el personal con régimen de jornada de horarios distintos (banda municipal y con horas cátedras) el aumento será de manera proporcional según su escala de sueldo. El Sindicato expresó que pondrá a consideración de sus bases la propuesta, aunque reiteró que su pedido es un bono de 18 mil pesos para cerrar la paritaria 2019 y 30 por ciento de aumento para el período corriente. Posteriormente, en contacto con La Auténtica Defensa, desde la cúpula gremial consideraron "insuficiente" la suba, repitiendo que la aceptarán si es lo que disponen los trabajadores. Los paritarios del Gobierno solicitaron además "la reglamentación de las licencias establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo", a lo que el gremio contesto que la discusión salarial "no es el ámbito para su tratamiento". Participaron de la negociación virtual Abel Sánchez Negrette, Lucía Schirripa, Mónica Kulita y Julio Olivastri en representación del Municipio de Campana; y Carlos Barrichi, Florencia Migues, Martín Di Pietro, Norberto Burgueño y Alicia Zungri en nombre del Sindicato de Trabajadores. Una nueva audiencia fue fijada para el día 30 de octubre a las 10:30 horas.

