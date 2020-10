La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/oct/2020 Paula Calvo: "Ser familia solidaria es una experiencia única y enriquecedora"







Así lo expresó Paula Calvo, quien hace muchos años participa del programa de acogimiento dando albergue a niños. Los vecinos que quieran ser parte de este programa pueden comunicarse al (03487) 15625537 o vía mail a nyf2@campana.gov.ar La Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio - a través de la Dirección de Niñez y Familia- lanzó un importante programa de acogimiento a niños, niñas y adolescentes, al que ya se sumaron familias de la ciudad. Una de ellas es la de la vecina Paula Calvo, quien compartió su vivencia asegurando que "ser familia solidaria es una experiencia única, enriquecedora, en la que todos los integrantes de la familia se comprometen con esta hermosa vivencia. Es compartir tu familia y sumar amor en la vida de un niño que nos necesitará por un tiempo". "Ante una infancia con derechos no respetados, nuestro compromiso como familia de acogimiento es brindarles un lugar seguro, un espacio de amor y contención; es ser la familia que por alguna razón no tienen ya que se encuentran en una realidad de desprotección que ningún niño merece", aseguró Paula en base a sus años de experiencia en el programa a través de una emotiva y sentida carta. "Ser testigo de cómo durante el tránsito el cuidado amoroso, una buena alimentación y mucho amor cambia caritas tristes por sonrisas increíbles, rechazos por abrazos y saberlos seguros en nuestro hogar es un regalo que llena el alma", contó. Además, afirmó que "ellos te darán más de lo que nosotros le podemos llegar a dar. Así formamos parte de sus vidas entregándoles lo que a ningún niño le debería faltar. Nos comprometemos en un momento crítico. Y realmente es un compromiso tan tangible por otro ser humano que nos transforma". En este sentido, Paula calificó a las familias solidarias como "un puente": "Llegará el día en que ellos seguirán su camino. Algunos de los cuestionamientos más habituales son ¿Cómo podes? ¿Cómo los dejas ir después? ¡Yo no podría!". Y continuó: "Con la misma alegría y entrega con que los recibimos y ya con su situación legal definida, les decimos ‘hasta luego’ con el profundo deseo de una mejor vida y la satisfacción increíble de haberlos ayudado. Se trata de amar sin condiciones". "Tal vez –añadió- desde otro lugar compartiremos algunos momentos de sus vidas, eso sería un gran regalo. O puede pasar que si son muy pequeños no nos recuerden, pero en todas las situaciones lo seguro será que la marca del amor en sus vidas será imborrable. Solo es cuestión de animarse". Por último, alentando a las familias a sumarse a este importante programa, enfatizó: "por menos infancias vulneradas. Por más compromiso por la niñez". INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA La inscripción al programa de acogimiento, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio, continúa abierto para aquellas familias que deseen brindarles a los niños, niñas y adolescentes cuidados y contención familiar. Podrán albergarlos y brindarles un espacio de convivencia familiar con afecto y contención durante el tiempo que se realiza la intervención para restituirles sus derechos. Las familias que quieran ser parte u obtener más información acerca del programa deberán comunicarse al (03487) 15625537 o vía mail a nyf2@campana.gov.ar Para participar, se requiere ser mayor de edad, residir en Campana, no estar inscripto en el Registro de Adoptantes, contar con un espacio y disposición familiar adecuada para recibir a los niños, niñas o adolescentes. También se requiere no poseer antecedentes penales ni deuda alimentaria.

