Engancha la puerta y cae al pavimento

Edición del sábado, 24/oct/2020







Fue el jueves a la noche, sobre la avenida Ameghino. El motociclista fue trasladado al Hospital. El conductor del Peugeot 408 ya había estacionado y apagado las luces. Miró si se olvidaba algo y se dispuso a bajar del auto. Cuando abrió la puerta, lo sorprendió el estruendo y no entendió que había pasado. Un motociclista, de entre 25 y 30 años, circulando con una Benelli 250, enganchó la puerta del vehículo y terminó cayendo unos metros más adelante sobre el pavimento mojado. Fue asistido por el SAME, y se quejaba particularmente del dolor en uno de sus tobillos. Intervino personal del Comando Patrulla asignado a la zona 3.

El accidente tuvo lugar en Av. Ameghino y Las Heras, mano a Ruta 6.

#Dato un motociclista cayó al chocar la puerta de un vehículo. En Av. Ameghino casi Las Heras una moto Benelli TNT 250 circulaba hacia Ruta 6, un Peugeot 408 recién estacionado abrió la puerta y la moto chocó el borde provocándole la caída. Fue trasladado por ?? SAME. CP?? zona 3 pic.twitter.com/pevD2SCnfz — Daniel Trila (@dantrila) October 23, 2020

