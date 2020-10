La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/oct/2020 NotiCMR:

Octubre... mes de la concientización contra el cáncer de mama en el mundo

Por Dra. Gilda María Spadavecchia











Gilda María Spadavecchia

El cáncer de mama es la causa más frecuente de cáncer en la mujer en la Argentina con una incidencia de 71 casos cada 100.000 mujeres y es la primera causa de muerte por cáncer. Más del 75% de las mujeres no tienen ningún antecedente familiar. Con mucha menor frecuencia es también causa de cáncer en el hombre. Sabemos que la mejor oportunidad de curación es la detección temprana; cuando el tumor tiene menos de un centímetro de diámetro la chance de curarse es del 90%. ¿Como podemos reducir el riesgo de padecerlo? Desde este punto es importante la prevención teniendo hábitos de vida saludable, alimentación rica en frutas y verduras, realizar actividad física y evitar el alcohol, el tabaco y el sobrepeso. ¿Qué controles son necesarios realizar? Se recomienda el autoexamen mamario, examen médico y estudios de mamografía y ecografía mamaria, algunas veces resonancia mamaria. Según la edad de la paciente y los antecedentes personales o familiares de cáncer dependerá la frecuencia de estudios de control. Pero en general toda mujer asintomática debe tener un estudio de mamografía de ambas mamas y ecografía mamaria entre sus 35 y 40 años de edad y de ahí en adelante de manera anual. Consultar ante la aparición de un bulto en la mama o axila, secreción por pezón, cambio en el tamaño de la mama, dolor, irritación, enrojecimiento o escamosidad de la piel, etc. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? El cirujano mastólogo determinará la conducta quirúrgica y junto con el oncólogo se evaluará la posibilidad de realizar neoadyuvancia, es decir, realizar quimioterapia antes de la cirugía, eventualmente con la finalidad de reducir el tamaño del tumor y en algunos casos también disminuir el riesgo de recaída a futuro. Trabajando interdisciplinariamente con el radioterapeuta se planifica el tratamiento a seguir. Posterior a la cirugía el paciente puede recibir adyuvancia con quimioterapia, o terapias dirigidas a algún receptor de las células tumorales. Se evaluará la necesidad de realizar radioterapia posoperatoria y en la mayoría de los casos se requerirá hormonoterapia. Para aquellas personas con enfermedad metastásicas también se puede ofrecer inmunoterapia. ¿Todos los tratamientos son iguales? No todos los tratamientos son iguales porque no todos los pacientes y los tumores son iguales. En general cada tratamiento se planifica según las características del paciente (como edad, estado menopaúsico, deseo de fertilidad, etc.) y según las características del tumor (como el tamaño tumoral, el compromiso o no de los ganglios axilares, la posibilidad de enfermedad metastásica, la biología propia de estas células tumorales, con presencia o no de receptores hormonales y de otro receptor celular llamado HER2, etc.) ¿Cuándo debo consultar a un médico para asesoramiento genético? Según los antecedentes familiares de cáncer de mama, ovario u otros tumores y según la edad al diagnóstico y el tipo de tumor, el médico oncólogo puede recomendar una consulta para asesoramiento genético para eventual estudios genéticos los cuales buscarán alguna predisposición hereditaria. La tendencia es una medicina personalizada en cada caso en particular, y el equipo tratante (oncólogo, mastólogo, especialista en fertilidad, radioterapeuta, genetista, etc.) tiene el desafío de buscar la mejor opción. El 19 de Octubre se celebra el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, para recordarnos que siempre la consulta médica temprana y los cuidados de la salud van a ser el mejor aliado para ganarle a esta enfermedad. Dra. Gilda María Spadavecchia, Oncóloga (M.P. 56057) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar

NotiCMR:

Octubre... mes de la concientización contra el cáncer de mama en el mundo

Por Dra. Gilda María Spadavecchia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar