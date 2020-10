La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/oct/2020 José Insausti:

El Concejal del Frente de Todos destacó a otros municipios que otorgaron aumentos a sus trabajadores, mientras que en Campana, y pese a la recepción de ayuda por parte del Gobierno bonaerense, los empleados no pudieron cerrar la paritaria del año pasado, y aún esperan por mejoras salariales correspondientes al 2020. "¿Qué hizo Abella con los fondos no reembolsables enviados por la Provincia?", cuestionó. El Concejal del Frente de Todos, José Insausti, apuntó contra la administración municipal al cuestionar el manejo de los fondos y la ayuda enviada por la Provincia en el marco de la emergencia por el COVID-19, señalando que nada de éstos recursos fueron destinados a la mejora salarial de los trabajadores municipales. "Mientras el Intendente castiga a los trabajadores y trabajadoras municipales que se encuentran en primera línea de asistencia a los vecinos y vecinas en esta pandemia, otros municipios bonaerenses no solo lograron cerrar la paritaria 2019, sino que también acordaron la recomposición salarial para este 2020" expresó el Concejal. En este sentido, otorgó información precisa respecto a lo ocurrido en otras Comunas: "El Municipio platense, por ejemplo, otorgó un 36.8% de aumento a sus empleados. Pilar cerró la paritaria de 2019, correspondiente a una intendencia macrista, el mes pasado. Morón, otro ejemplo, llegó a un acuerdo salarial y un aumento escalonados de abril a julio. San Martin otorgó cuatro aumentos desde Enero de este año, por un 22%. Por eso es fundamental darle un cierre a las paritarias locales y concretar una recomposición salarial para nuestros municipales, porque dicho beneficio es para nuestros vecinos y vecinas, ya que muchas familias campanenses mejorarán su poder adquisitivo y eso representará una mejora de la economía local. Creo que los trabajadores no se merecen ser ignorados por el Intendente. Están haciendo un esfuerzo muy grande, pero la situación de muchas familias es critica" aseguró. Por último, indagó sobre el destino de todos los fondos no reembolsables por Covid-19 solicitados por el Municipio, y cuya última entrega se concretó este mes. "Nos gustaría saber ¿Qué hizo Abella con los fondos no reembolsables enviados por la Provincia? Esos fondos en bolsillos de los municipales serían de gran ayuda para el comercio local. Por ahora, no hay ningún tipo de aclaración sobre este tema. Y pareciera que la Municipalidad funciona gracias a las donaciones de empresas y vecinos, mientras que el dinero que ingresa brilla por su ausencia" culminó.

