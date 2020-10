Alejo Sarna pidió por un plan de semaforización para Campana

Así se manifestó el referente del Frente de Todos local quien sostuvo que "para que una ciudad crezca de manera ordenada, es fundamental dotarla de herramientas que permitan que el desarrollo de la misma garantizando la seguridad de las y los vecinos". También pidió por la reparación de aquellos semáforos que no están funcionando como el de Av. Rivadavia y Chacabuco. El referente del Frente de Todos Campana Alejo Sarna, y ante el llamado de varios vecinos, reclamó por el semáforo ubicado en Av. Rivadavia y Chacabuco, el cual se encuentra sin funcionar "desde hace varios días" y representa "un peligro exponencial para las y los vecinos que circulan por la zona, que es muy transitada debido a que se encuentra en el acceso a dos barrio muy importantes como lo son Villanueva y 9 de Julio, también es parte de un ingreso fundamental para el casco céntrico de la ciudad de Campana desde los barrios de la zona y también desde la Ruta Provincial 6. Esto lo transforma en una herramienta clave para ordenar el tránsito en una arteria en donde circulan vehículos de distintos portes, inclusive camiones y colectivos" A su vez, Sarna sostuvo que "Es necesario el buen funcionamiento de este semáforo para cuidar a las y los vecinos que viven en la zona. Pero también consideramos que Campana necesita la puesta en marcha de un plan de semaforización que contemple el crecimiento y el desarrollo de la ciudad, y en donde la estructura vial ha quedado desactualizada y esto genera dificultades en todo el distrito". Por último, el referente del Frente de Todos Campana aseguró que "para que una ciudad crezca de manera ordenada, es fundamental dotarla de herramientas que permitan que el desarrollo de la misma garantizando la seguridad de las y los vecinos. Por eso es que no solamente es necesario que se reparen aquellos semáforos que hoy no están funcionando, sino que además es clave poder incluir un programa de semaforización que esté a la altura de las circunstancias en cuanto a lo que requiere una ciudad pujante como la nuestra".

Referente del Frente de Todos Campana Alejo Sarna



Alejo Sarna pidió por un plan de semaforización para Campana

