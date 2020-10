José Abel Perdomo

A medida que se acerca la posibilidad de contar con vacunas que nos permitan bajar los daños causados por este covid-19 se puede observar un aumento de los ataques de la oposición al gobierno. Como siempre los que más deben preocuparnos son los ataques provenientes de los poderes económicos concentrados que exceden en mucho a lo que comúnmente se conoce cómo "el campo". En este sentido son inocultables los esfuerzos para obligar al gobierno a una nueva devaluación de nuestra moneda que significaría una nueva transferencia de riqueza desde la mayoría del pueblo hacia los sectores que menos han sufrido las consecuencias de la pandemia y en muchos casos han conseguido aumentar sus ganancias al mismo tiempo que millones se empobrecían. En esta pelea el gobierno puso en práctica su conocida estrategia de tratar de consensuar con quienes tienen la posibilidad de conseguir los dólares que se necesitan mediante mejoras en las condiciones para que lo hagan con rebajas en las retenciones y mayores ventajas en las operatorias del "dólar contado con liquidación" o del "dólar bolsa" sin conseguir los resultados buscados. Nos hace recordar al entonces ministro de economía de Alfonsín Juan Carlos Pugliese cuando a la salida de una reunión con empresarios dijo que les había hablado con el corazón y le contestaron con el bolsillo. Esta es una nueva demostración de que los más ricos no se conforman con "ganar un poco menos" y que están decididos a hacer todo lo que crean necesarios para ganar mucho más, caiga quien caiga. Ante esta imposibilidad de llegar a acuerdos con los sectores que tienen intereses antagónicos con la decisión popular claramente expresada en las últimas elecciones no estaría mal que el gobierno cambie su estrategia de ceder algo con la ilusión de que obtendrá alguna reciprocidad. El ser insaciables está en sus ADN. También esta semana vimos una nueva demostración de cómo los medios de comunicación que se dicen independientes forman parte subalterna pero muy activa de la campaña de aprietes al gobierno. Si bien muchos piensan que su incidencia en el humor colectivo es relativa, no se cansan en tratar de imponer su pensamiento como verdades absolutas. Son verdaderos grupos de tarea que necesitan de las falsedades para erigirse como modernos flautistas de Hamelín engañando fácilmente a los ciudadanos como lo fueron las ratas en la antigua leyenda alemana conocida por el cuento de los Hermanos Grimm. Esto se puede ver claramente en la reacción que tuvieron ante la creación en el Congreso Nacional de un observatorio de las noticias falsas y la violencia simbólica que está a cargo de la Defensora del Público Miriam Lewin quien es una prestigiosa periodista y que trabajó durante varios años en el diario Clarín. Ante la proliferación de noticias falsas también conocidas como "fake news" y los mensajes con contenidos que incitan a la violencia se hace necesaria la existencia de un organismo que se encargue de observarlas para poder señalarlas aunque no tenga poder de policía. Estos observatorios tienen plena vigencia en muchísimos países, sobre todo los denominados como del primer mundo que desde hace tiempo están seriamente preocupados por las consecuencias dañinas de estas prácticas. Pese a que este organismo todavía no ha entrado en funciones varios diputados de Juntos por el Cambio, entre los cuales están Fernando Iglesias, Waldo Wolff y Graciela Ocaña denunciaron penalmente a la periodista Miriam Lewin y que fue velozmente tomada por el procesado y siempre dispuesto fiscal Carlos Stornelli. Un verdadero despropósito. Se les nota demasiado. La pandemia no debe hacernos olvidar que hace 10 años una patota que respondía al sindicalista José Pedraza asesinó al militante Mariano Ferreyra quién participaba de una protesta en contra de la precarización laboral de trabajadores ferroviarios. Ese crimen político nos mostró hasta que punto llegan ciertos sectores para mantener sus privilegios que condenan a muchos a la pobreza.

Opinión:

Poderosos al ataque

Por José Abel Perdomo

