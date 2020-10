Efemérides del día de la fecha, 24 de octubre

DÍA DEL DISEÑADOR GRÁFICO Instituido en el año 1975, en este día se conmemora el egreso de HaydéeStritmatter, primera diseñadora gráfica del país, de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza en el año 1966. En ese entonces, Stritmatter se recibió con el título intermedio de "Diseñadora Gráfica y Productos" de la carrera Diseño Industrial. Por lo cual, esta jornada no sólo rinde homenaje a los diseñadores gráficos sino que también celebra el reconocimiento de esta profesión. ARGENTINOS JUNIORS SE CONSAGRA CAMPEÓN DE SU PRIMERA COPA LIBERTADORES Tras la partida de Diego Maradona y salvarse del descenso en el Torneo Metropolitano 1981, Argentinos Juniors formó un equipo eficaz y ofensivo que fue imbatible en el Torneo Metropolitano 1984. En aquel campeonato, el plantel dirigido por Roberto Saporiti marcó un hito en la historia del club al haberse consagrado campeón del primer título en Primera División y haber clasificado a la Copa Libertadores. Al año siguiente, bajo el mando de José Yudica, "El Bicho" se consagró campeón del Torneo Nacional 1985 tras vencer a Vélez Sarsfield 2 a 1 con goles de José Castro y Sergio Batista. El equipo compuesto porEnrique Vidallé,Jorge Olguín, Carlos Mayor, Emilio Commisso, Adrián Domenech y Claudio Borghi debutó en la Copa Libertadores con una derrota frente a Ferro Carril Oeste. No obstante, las victorias contra Vasco da Gama y Fluminense permitieron que encabezara el Grupo 1 y, en el partido de desempate, eliminara a su compatriota: "ganamos 3 a 1, era un partido muy importante porque el que ganaba seguía en carrera. Me acuerdo que íbamos perdiendo 1 a 0 por un gol de Garré y yo tiré el centro y el ´Bichi´Borghi hace el gol del empate" rememoró Carlos Mayor. En la segunda fase se enfrentó contra Independiente, último campeón de América y del mundo, y Blooming de Bolivia. Frenteal "Rojo", "El Bicho" logró imponerse 2 a 1 con goles de Mario Videla y "Pepe" Castro; por otra parte, venció a Blooming 1 a 0 con gol de Videla. En la final, jugó contra América de Cali (Colombia), equipo que perdió 1 a 0 en El Monumental por un tanto Commisso. Sin embargo, en el Estadio Pascual Guerrero (Cali), el equipo colombiano ganó con un gol de Willington Ortiz. Lo que provocó que el campeón se terminara definiendo en el Estadio Defensores del Chaco (Paraguay); allí, Commisso abrió el marcador pero a los pocos minutos Ricardo Gareca empató el partido. El campeón se definió desde el punto de penal, donde el arquero Enrique Vidallé se convirtió en un héroe al atajar el pelotazo de Antony de Ávila y Videla metió el gol que selló la victoria 5 a 4. SE LANZA "HYBRID THEORY" Un día como hoy en el año 2000, "Linkin Park" lanzaba su disco debut "HybridTheory."Producido por Don Gilmore e integrado por canciones compuestas por Chester Bennington y Mike Shinoda, el álbum catapultó a la banda estadounidense a la fama y les permitió ganar un Grammy en la categoría "Mejor interpretación de hard rock" con la canción "Crawling": "cuando Mike y yo nos sentamos a escribir las letras [...] queríamos ser tan abiertos y honestos como pudiéramos. Queríamos algo con lo que la gente pudiese conectarse, no sólo vulgaridad y violencia". Entre las canciones se encuentran "In theend", "Papercut", "Runaway" y "Onestepcloser".



Efemérides del día de la fecha, 24 de octubre

