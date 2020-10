Desde el CeAT Nº1, se resalta la importancia de los cuidados estables y coherentes a través del tiempo. El medio ambiente emocional, la forma en que los adultos se dirigen al bebé, le hablan y le responden, son como brazos que sostienen su crecimiento físico y afectivo. En el desarrollo de los niños influye mucho el estado emocional de los padres y las particulares situaciones que la familia atraviesa. Esas situaciones o estados emocionales tienen un efecto sobre la sensación de estabilidad que los adultos tienen que transmitir a los hijos. En este tiempo de pandemia, particularmente, es importante preservar a los niños de la incertidumbre propia y los temores, para que ellos desarrollen paulatinamente confianza en el ambiente. ¿Cómo lograr esto? Con las rutinas en el hogar, con la estabilidad en la forma en que se cuida y responde, evitando las noticias catastróficas que invaden a toda hora; todo esto ayuda a que la realidad sea más previsible para el pequeño y le permite encontrarse con un marco seguro desde donde ejercitar su aprendizaje y desplegar su maduración. También con momentos de juego y descanso, miradas compartidas, palabras de afecto y cercanía física. Si esto no ocurre, el niño se encuentra expuesto a los vaivenes de cambios de humor de los padres, el marco de cuidados se vuelve inestable o pierde su forma. El bebé y el niño pequeño entienden la realidad a partir de las respuestas que reciben: si las respuestas son alternantes o confusas, cambian todo el tiempo, no existen o son contradictorias, el pequeño no podrá comprender qué está sucediendo y el resultado será la inseguridad emocional. El miedo se transmite. La calma se transmite. Qué gran responsabilidad tenemos los adultos, que para hacer más llevadera la crianza también necesitamos de una red de apoyo a veces (amigos, familiares, otros adultos), alguien en quien confiar, con quien contar. Alguien con quien reírnos, con quien compartir nuestras preocupaciones. Porque el estado de ánimo de alguna forma se transmite a los hijos. Los padres realizan una especie de metabolización que ayuda a reforzar la seguridad emocional del hijo. Contienen las emociones de su hijo al recibirlas, elaborarlas y devolvérselas modificadas, por ejemplo: si cuando un bebé llora, la mamá o el papá son capaces de entender el motivo, podrán ayudarlo (cambiarle el pañal, alimentarlo, o lo que el hijo necesite) y devolverle una nueva sensación, esta vez, de calma. Si cuando un niño se asusta, los padres lo tranquilizan y acompañan, el niño aprende que puede confiar en ellos y superar la angustia. Va a aprender también que es capaz de retornar a la calma. Y va a llegar el día en que pueda lograrlo por sí mismo. La crianza es un camino en construcción, artesanal, de preservar la continuidad de cuidados, miradas y palabras. Desde el Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil continuamos acompañando este recorrido desde una mirada profesional y humana. Ce.A.T. Nº1 - 30º Aniversario en la Ciudad de Campana







CeAT Nº 1:

¿Cómo logran la seguridad emocional los bebés y niños pequeños?

