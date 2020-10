P U B L I C



Será su tercer amistoso de preparación. Se disputará por la mañana en el predio de la Asociación Argentina de Árbitros, donde se seguirá evaluando la utilización del VAR. Después de sus victorias ante Almagro y Quilmes (1-0 y 2-0, respectivamente), Villa Dálmine disputará hoy su tercer amistoso de preparación camino al torneo reducido de la Primera Nacional que definirá dos ascensos a la Liga Profesional: desde las 9.30 horas se medirá con Platense. El encuentro había sido pautado inicialmente en Vicente López, pero la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) ofreció su predio del Bajo Flores para aprovechar este encuentro para seguir avanzando con la evaluación de la utilización del VAR bajo la supervisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). No será la primera ocasión que pruebe este sistema de videoarbitraje a nivel nacional, dado que ayer debutó en el amistoso que disputaron Comunicaciones y Flandria, también en el predio de la AAA. Y luego se repitió la experiencia con los duelos Almirante Brown vs Deportivo Morón (ganó 2-0 el Gallito) y Colegiales vs Midland. En cuanto al Violeta, una de las novedades que podría presentar Felipe De la Riva en el juego ante el Calamar sería la presencia de Juan Ignacio Alvacete, quien se perdió los encuentros ante Almagro y Quilmes por un fuerte traumatismo. Si el zurdo está disponible, Maximiliano Pollacchi pasaría a ser marcador central por derecha y Santiago Moyano jugaría como carrilero por derecha (de ser finalmente así, Facundo Lando saldría de la formación titular). Además de Villa Dálmine y Platense, otros diez equipos de la Primera Nacional disputarán hoy partidos amistosos: Nueva Chicago se medirá con Temperley; Ferro Carril Oeste con Chacarita; Defensores de Belgrano con Deportivo Armenio; All Boys con Estudiantes de La Plata; Sarmiento de Junín con Rosario Central; Belgrano de Córdoba con Central Córdoba (SdE); Mitre (SdE) con Atlético Güemes (SdE); e Independiente Rivadavia con Huracán Las Heras (M). Ayer, además de Deportivo Morón 2-0 Almirante Brown, también jugaron Santamarina y Alvarado (MdP), que igualaron 2-2; y Barracas Central, que fue goleado 6-1 por los suplentes de Boca Juniors.



EL PASADO SÁBADO, VILLA DÁLMINE VENCIÓ 2-0 A QUILMES.



Primera Nacional:

Villa Dálmine se prueba hoy ante Platense

