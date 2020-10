La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/oct/2020 Breves: Fútbol

FECHA 1 CONFIRMADA Ayer fue confirmada la programación de la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol Argentina. El viernes 30 de octubre, desde las 19.00, el certamen se abrirá con el duelo que Gimnasia y Patronato sostendrán en La Plata. Esa misma noche, desde las 21.10, Talleres recibirá a Newells en Córdoba. Luego, el sábado 31, jugarán: Aldosivi vs Estudiantes (LP), Vélez vs Huracán, Argentinos Juniors vs San Lorenzo y Lanús vs Boca Juniors. En tanto, el domingo 1º de noviembre lo harán: Defensa y Justicia vs Colón, Unión (SF) vs Arsenal, Racing Club vs Atlético Tucumán, Central Córdoba (SdE) vs Independiente y River Plate vs Banfield. El lunes se cerrará la programación con el duelo entre Rosario Central y Godoy Cruz. GOLEÓ BOCA Para darle rodaje a los futbolistas que no participaron del duelo de Copa Libertadores frente a Caracas en el cierre de la fase de grupos, Boca Juniors disputó ayer un amistoso frente a Barracas Central. Y no tuvo piedad: se impuso 6-1 con goles de Sebastián Villa (3), Ramón Ábila, Gonzalo Maroni y Gastón Ávila. BARSA VS REAL Por la séptima fecha de La Liga de España se jugará hoy una nueva edición del clásico entre Barcelona y Real Madrid (11.00, DirecTV). Ambos equipos llegan al derby en busca de la recuperación, tras haber perdido en la jornada anterior (los catalanes cayeron ante Getafe; y los Blancos frente a Cádiz). Además, este sábado también jugarán: Osasuna vs Athletic Bilbao, Sevilla vs Eibar (13.30, Fox Sports) y Atlético Madrid vs Betis (16.00, ESPN). Ayer, en el inicio de la 7ª fecha, Elche le ganó 2-1 a Valencia como local. Así, el equipo dirigido por Jorge Almirón, que tuvo a Iván Marcone y Emiliano Rigoni como titulares, llegó a los 10 puntos en cinco presentaciones. GRAN TRIUNFO DEL LEEDS Con un triplete de Patrick Bamford en el segundo tiempo, Leeds venció ayer 3-0 al Aston Villa en el comienzo de la sexta fecha de la Premier League. Con esta actuación, el equipo que dirige Marcelo Bielsa llegó a los 10 puntos y, además, interrumpió el perfecto andar del Aston Villa, que sumaba cuatro victorias en cuatro presentaciones (en tres de ellas, Emiliano Martínez había terminado con la valla invicta). La programación de esta jornada continuará hoy con cuatro encuentros: West Ham vs Manchester City (8.30, ESPN), Fullham vs Crystal Palace (11.00, ESPN), Manchester United vs Chelsea (13.30, ESPN) y Liverpool vs Sheffield United (16.00, ESPN). SERIE A DE ITALIA La quinta fecha comenzó ayer con el entretenido empate 3-3 entre Sassuolo y Torino (se marcaron cinco goles en los últimos 20 minutos de partido). Con esta igualdad, Sassuolo (11 puntos) no pudo ubicarse como único líder y, por ahora, quedó segundo, a un punto del Milan (12). Hoy continuará la acción con otros tres cotejos: Atalanta vs Sampdoria (10.00, Fox Sports), Genoa vs Inter (13.00, ESPN) y Lazio vs Bologna (15.45, Fox Sports). JUEGA EL PSG Por la octava fecha de la Ligue 1 de Francia, Paris Saint Germain enfrentará hoy como local a Dijon (16.00, ESPN) con la posibilidad de quedar como único líder del campeonato. Antes, Marsella visitará a Lorient (12.00, DirecTV). En tanto, ayer, Rennes perdió 2-1 como local ante Angers y no pudo adueñarse de la cima de la tabla de posiciones. BUNDESLIGA La quinta fecha del campeonato alemán comenzó ayer con el empate 1-1 entre Stuttgart y Colonia. Hoy, en tanto, jugarán: Union Berlin vs Friburgo, Mainz vs Borussia Monchengladbach, Bayern Munich vs Frnakfurt, Leipzig vs Hertha Berlin y Borussia Dortmund vs Schalke 04.



